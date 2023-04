Madre de tres hijos vence al cáncer gracias a la cobertura del SIS

Mireya Tello Fasabi (46) es una comerciante ambulante que hasta la segunda semana de febrero del 2022 trabajaba con su pareja como comerciante informal en algunos mercados de Pucallpa para poder mantener a sus tres hijos.

Sin embargo, su vida cambió abruptamente cuando inesperadamente sintió un dolor en el ovario y le vino una fuerte hemorragia. Tras practicarle exámenes especiales porque había “algo sospechoso”, recibió la peor noticia de su vida: tenía un tumor en el cuello uterino.

El 26 de julio empezó su tratamiento, en el INEN, tras ser trasladada a Lima. Mireya Tello se mostró muy agradecida con el SIS. “ Las tomografías, lo que pasé por las máquinas, radiografías, todo lo que me pedían fue cubierto por el SIS, a través de Fissal. Si no hubiera tenido el seguro no hubiera podido curarme, no tenía recursos”, dijo.