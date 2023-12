Luis Luzuriaga “Devolveremos en forma inmediata s/2,300 millones a los vulnerables”

PRESIDENTE DE COMISIÓN AD HOC, BUSCA APLICAR PRINICIPIO DE LEGALIDAD ANTE TRABAS EN LA SECRETARÍA TÉCNICA

Por: Pablo Boggiano B.

La comisión Ad Hoc entra en su semana decisiva previa al inicio de los pagos el 14 de diciembre. Por ello, El Men conversó con su presidente Luis Luzuriaga, quien reveló la existencia de inconvenientes por parte de la secretaría técnica que aduce falta de actualización de datos por parte de la ONP, así como la baja operatividad por parte del Banco de la Nación para poder aperturar cuentas para iniciar los pagos. Luzuriaga apela a la Ley 31173, la misma que establece empezar la devolución de manera inmediata y efectiva con los Fonavistas en su condición de adultos mayores con miras a las fiestas navideñas.

-¿Cuáles han sido los avances de la comisión esta última semana, previos al 14 de diciembre?

Se han aprobado algunos criterios técnicos, más o menos como puede ser el CERAD en el marco de los adelantos y el monto total que se tendría que necesitar en el futuro, cuentas individuales que son las aportaciones por un lado y por otro lado, se ha quedado ya para el miércoles ir al tema de fondo, lo que se va a devolver y una serie de cuestiones que tenemos por redefinir. La Ley 31173 establece nuevos criterios, todo lo que se puede haber aprobado antes de que la ley salga, expedito, no había ley, no teníamos la seguridad de que hubiera norma, y de alguna forma tenemos que empezar, se aprobó una serie de cuestiones, ya con la ley, en el marco de la Ley 31173 establece que se tiene que empezar la devolución de manera inmediata y efectiva con los Fonavistas por ser adultos mayores dado que no ha recibido nada desde el año 2020.

–La posición de usted como presidente de la comisión Ad Hoc es devolver a la mayor cantidad de fonavistas, cosa a la que se opone el MEF

Curioso todo esto, un poco como que quieren dejar a la comisión, a la parte de nosotros los fonavistas, en el aire. El 11 de noviembre, el ministro salió a decir que, efectivamente, se tenía que adelantar este dinero a todos los fonavistas porque era un tema de personas de mucha edad, que necesitaban su dinero, que además se iba reactivar la economía navideña dando a entender que estos 2, 300 millones iban a generar un impacto fuerte en la economía, habría una reactivación, eso fue lo que dijo.

En esa perspectiva, después de una semana, te dice lo contrario, se empieza a devolver con 50 mil, es un contrasentido, dice y se desdice y sigue manteniendo la posición, “he conversado con la comisión Ad Hoc”.

“QUIEREN DEVOLVER EN OCHO AÑOS”

-El ministro Contreras ya da por seguro el inicio de pago con 50 mil fonavistas y que se continúe a partir del mes de febrero

Lo ha dicho él, nadie en la comisión ha dicho que será febrero. Hay una propuesta de la secretaría técnica, como la ley dice que se tiene que devolver las aportaciones a partir del 2024 se comienzan a formar las cuentas individuales para continuar con la devolución ya en base a las aportaciones.

Como eso es difícil de hacer lo que dicen, lo vamos a hacer en 8 años, a razón de 2 grupos por año, de tal manera que al octavo año, estamos 2024, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 2031, ya todos los fonavistas que se inscribieron, que se registraron con el F1, en la comisión que deben ser más de millón 700 mil, que estén ya todos con cuentas individuales y con su devolución de aquí al 2031, lo cual no es pues un procedimiento.

Porque el tema, el marco de la norma establece bien claro: ‘forma efectiva e inmediata con el fonavista por ser adulto mayor’, entonces de aquí al 2031 están muertos como 300 mil fonavistas. De aquí al 2032, irán a morir 500 mil fonavistas más, es un tema controvertido para la familia, los herederos, por los procesos, no es fácil, no pagan su deuda como estado y encima tampoco permiten que ese dinero se pueda devolver en forma efectiva e inmediata.

–¿Cómo hacer para devolver en principio a un universo mayor de Fonavistas?

Por lo menos en el marco del principio de la legalidad, tenemos que plantear el tema y en todo caso lo que se hizo antes de la ley, antes del 11 de noviembre que se promulgó la norma, todo quedó sin efecto porque a partir de la nueva norma todo cambia.

Entonces, por principio de legalidad, nos obliga a tener que devolver todo ese dinero como pago a cuenta a todos los fonavistas porque la ley establece que es para atender al adulto mayor en situación de vulnerabilidad, adelantar el pago en forma efectiva e inmediata, entonces empezamos con la devolución efectiva e inmediata con esos 2,300 millones de soles, eso es lo que dice la norma, eso es el marco legal, ese el principio de legalidad y tenemos someter nuestras decisiones a ese marco.

-El día miércoles esto se tiene que definir de forma definitiva

Entendemos que el ministro dice que ha conversado con la comisión, da a entender que ha conversado con sus 4 representantes que son mayoría, les estaría dando directivas para el miércoles 6, porque ya para el 13 estamos encima con el proceso.

“SECRETARÍA TÉCNICA HA EMPEZADO CON EXCUSAS”

–¿En lo que se refiere a la publicación del reglamento que ha dicho la gente del MEF?

También es otro problema, dicen que el reglamento tiene que pasar primero por un organismo regulador de las normas que el ejecutivo, antes de promulgar, tiene que evaluarla y se demoran tres días dicen.

De ahí pasa al despacho del equipo de asesores del ministerio y de ahí pasa al despacho, estamos 4 diciembre y no hay nada, esperemos el próximo miércoles ese reglamento. Por otro lado hay que hacer pruebas adicionales con RENIEC, por ejemplo, Reniec se demora 40 días en hacer el cruce de información, de los que han fallecido y la consistencia de la información, de las DNIS y los datos personales, 40 días, imagínate, hay que cruzar el padrón para el pago también.

Esto es de nunca acabar, recién el secretario técnico no ha dicho el día viernes que esto está pasando, no nos dijo nunca antes nada de eso.

-Comienzan a aparecer los problemas y las trabas debido a las limitaciones de la secretaría técnica

Las excusas, efectivamente. Por otro lado, hay decenas de miles de fonavistas por no decir cientos de miles, que tenían su información sin registrar en la ONP, porque muchos trabajaron, 5, 10, 15, 17 años y como no se iban a jubilar nunca, necesitaban una compensación. A raíz de eso se estableció que la ONP verificará con la misma ley, su reglamento de la ley, el artículo 22 del 006 del 2012. Entonces verifica historial laboral, la ONP puso a disposición el procedimiento de acreditación anticipada de aportaciones que era exclusiva para los que se iban a jubilar con 20 años o más, pero lo extendió a todos en general y muchos cientos de miles han entrado a esa acreditación, ¿qué resulta? ¿cómo hacemos con esa gente, porque sigue saliendo así?, no, porque desde el 2018 la ONP ya no nos envía la información, 5 años después nos viene a decir el secretario técnico.

-La traba mayor según la secretaría técnica sería la falta de operatividad del Banco de la Nación

Todo el tema está relacionado a la operatividad del Banco de la Nación, la excusa más fuerte es que el Banco de la Nación no tiene la capacidad para hacerlo, tendría que ser por grupos, ha hecho pruebas para cuenta DNI, ha tenido errores, no se ha podido hacer.

Entonces todo estaría para el próximo año a partir de febrero y coincidentemente es la fecha que ha anunciado el ministro, empezará a devolverse al resto, las cuentas de ahorro tampoco se pueden abrir porque hay que traer las tarjetas plásticas de Colombia, ver cómo retirar, etc., todo está sujeto al Banco de la Nación, a pesar que haya sacado su comunicado que dice que está en colaboración, no sabemos ¿si es cierto o no? pero lo que sí sabemos, como dice el secretario técnico, el Banco no tiene la capacidad operativa para atender a un millón 200 mil, no tiene la capacidad para abrir las cuentas DNI al millón 200 mil o por lo menos abonar a 600 mil fonavistas a sus cuentas que tiene cuentas de ahorro del BN.

Viene el problema ¿cómo abonamos ese dinero? ¿es remuneración, ese dinero, es pensión? Viene la discusión, ese dinero es remuneración que se está devolviendo, empiezan los dilemas, ¿si los ángeles tienen sexo o no?, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, una forma de ir generando controversia, este es el tema en que estamos ahorita.

