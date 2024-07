Luis Iberico se unirá al Sporting Cristal para el Torneo Clausura

El popular “Luiki” se marcha del Riga FC regresando a la Liga 1.

Luis Iberico va a ser nuevo jugador de Sporting Cristal para afrontar la segunda parte de la Liga 1 2024. De acuerdo con lo dicho en las últimas horas, el delantero nacional regresará al campeonato nacional tras un breve paso por el Riga FC de Letonia en una operación en la cual se desconoce el monto total.

El popular “Luiki” ha visto con buenos ojos volver a la Primera División de Perú luego de una etapa regular en el Riga FC donde ha firmado 7 goles en 30 partidos entre la Virslīga, Latvijas Kauss, Virslīgas Ziemas Kauss y UEFA Conference League.

La manifestación oficial del interés de Sporting Cristal a su entorno lo convenció para armar maletas. Su titularidad, en definitiva, se cae de madura a partir de la salida de Joao Grimaldo con destino al Partizán de Belgrado. De este modo, el actual entrenador Guillermo Farré cuenta con el refuerzo esperado para encarar las fechas venideras del Torneo Clausura 2024.

La oferta desde La Florida contempla una compra definitiva y una duración de 3 temporadas. Asimismo, Luis Iberico pasa a ser futbolista íntegro de Sporting Cristal, donde se espera que brinde el rendimiento esperado en el terreno de juego como en sus anteriores periplos siendo el de FBC Melgar el más ilustrativo.

“Busqué jugar en Europa”

A inicios de año, Iberico compartió sus sensaciones de su primera aventura internacional. Aseguró que el fichaje por el Riga FC significó cumplir un anhelo de vida: “Quise ir de todas maneras, era lo que siempre esperé, lo que siempre quise de pequeño. Yo busqué jugar en Europa y de a poquitos son esos sueños que voy cumpliendo. Por eso acepté rápidamente”, dijo el delantero nacional.

Desde su perspectiva, la incursión en el fútbol de Letonia le permitió potenciarse en algunos aspectos claves. “Físicamente mejoré bastante, me ayudó muchísimo el saber cómo alimentarme mejor, porque es requerido para los partidos y en este último fue el que más corrí en una posición que habitualmente no hago, de interior y tuve buena actuación”, comentó al respecto.

Además, agregó lo siguiente: “Luego pienso en la siguiente jugada. Antes me quedaba mucho en el error y en las fallas. Es algo que me pasaba constantemente. Podía perder y me quedaba dos días con lo mismo. Aquí es distinto. Por ahí me gusta ese crecimiento”, sostuvo el peruano sobre su etapa en el exterior.

Finalmente, Luis Iberico regresa al fútbol peruano para jugar en el Sporting Cristal luego de su salida de FBC Melgar en la temporada pasada y su posterior sueño de jugar en el extranjero, donde demostró un estupendo performance en Letonia.