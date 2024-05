Lucas Paquetá acusado de amañar partidos en la Premier League

El volante brasileña forma parte de la convocatoria para la Copa América 2024

Lucas Paquetá es acusado por la Asociación de Fútbol Inglés (FA) de manipular tarjetas amarillas en partidos de la Premier League para influir en apuestas deportivas.

Según un comunicado de la entidad, el jugador brasileño violó la Regla E5.1 de la FA en cuatro encuentros: Leicester City (12 de noviembre de 2022), Aston Villa (12 de marzo de 2023), Leeds United (21 de mayo de 2023) y Bournemouth (12 de agosto de 2023).

La FA acusa al futbolista de buscar intencionalmente influir en el desarrollo de estos partidos para afectar las apuestas y beneficiar a ciertas personas.

Lucas Paquetá se defiende

En su defensa, Lucas Paquetá, quien juega para el West Ham, negó rotundamente las acusaciones y afirmó haber cooperado plenamente con las investigaciones durante los últimos nueve meses. “Estoy extremadamente sorprendido y molesto de que la FA haya decidido acusarme. Durante nueve meses he cooperado en cada paso de su investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, declaró.

El futbolista también expresó su intención de limpiar su nombre y, debido al proceso en curso, anunció que no hará más comentarios al respecto.

Lucas Paquetá tiene hasta el 3 de junio para responder a los cargos. La FA sigue investigando el caso, mientras el futbolista continúa defendiendo su inocencia y cooperando con las autoridades.