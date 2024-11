Lozano se lava las manos

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, recuperó su libertad el pasado 19 de noviembre, tras 12 días de prisión preliminar.

A su salida de la carceleta de la Prefectura de Lima, Lozano se refirió al polémico viaje de la selección peruana a Doha, Qatar, para el repechaje mundialista contra Australia en 2022. Negó haber autorizado la inclusión de personas ajenas a la delegación oficial en el vuelo. “No es el presidente de la Federación quien decide quiénes viajan en el vuelo chárter. La gerencia de selecciones informa la capacidad del vuelo y, con base en esto, la Junta Directiva decide quién ocupa los cupos libres, incluyendo patrocinadores y miembros asambleístas,” declaró Lozano.

Además, retó a quienes lo acusan: “¿Dónde están las personas invitadas por Agustín Lozano? ¿A quién invité como particular?”. El dirigente también apuntó hacia Ricardo Gareca, Néstor Bonillo y Juan Carlos Oblitas como responsables del viaje.

Investigación revela millonario gasto en el repechaje

El viaje a Qatar forma parte de la investigación contra Lozano por presuntamente liderar una organización delictiva llamada «Los Galácticos», acusada de malversar fondos de la FPF. Según la disposición fiscal, la Federación habría destinado 1.8 millones de dólares para cubrir los gastos del repechaje, incluyendo pasajes y estadías para 142 invitados no vinculados directamente a la delegación oficial. Lo esperado era que la FPF utilizara sus recursos para los jugadores, el comando técnico y el personal necesario. Sin embargo, se registraron gastos para personas externas, detalla el documento fiscal.

Chats con César Acuña y nuevas revelaciones

Lozano también se refirió a las conversaciones expuestas en la investigación sobre César Acuña, líder de la César Vallejo. Aclaró que Acuña le pidió hablar con su hijo Richard para calmar las tensiones tras unas polémicas declaraciones.

“Me llamó y me pidió que atendiera a su hijo. Dijo: ‘Hazlo por mí, sus palabras fueron en caliente’. Eso no tiene relación con supuestos favores al club,” sostuvo Lozano.

Audiencia clave para definir su situación

A pesar de su liberación, la Fiscalía mantiene su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Agustín Lozano. Este miércoles 20 de noviembre se llevará a cabo la audiencia donde se decidirá su futuro legal.

Lozano sigue en el ojo del huracán, mientras el caso ‘Los Galácticos’ continúa generando controversia en el fútbol peruano y pone en jaque a la Federación.