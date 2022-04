Los sobrinos se entregarán la otra semana

Luis Vivanco, abogado de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, indicó que sus patrocinados no obedecen la detención preliminar dada por el Ministerio Público en el marco del caso Puente Tarata debido a que consideran que es arbitrario.

Además, explicó que evaluarán si se ponen a derecho la próxima semana o si esperan a que se solicite una prisión preventiva para exponer sus argumentos ante un juzgado. Asimismo, descartó que exista peligro de fuga.

“Estamos evaluando si es que corresponde o no corresponde ponerse a derecho. Mis patrocinados no acatan porque consideramos que es absolutamente arbitraria esta medida que no tiene sustento, más allá de los dichos de un colaborador”, indicó en conferencia de prensa.

“Si quisieran huir, no hubieran nombrado a un abogado, no hubieran querido ir a la audiencia. Solo que en el camino cambiaron las reglas. Si esto fue una sentencia en segunda instancia, entonces si serían prófugos, pero no ese ese caso”, agregó.