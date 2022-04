Consideran que el Perú debe retirarse de la CIDH

El legislador de Renovación Popular, José Cueto, señaló que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego de que esta entidad ordenara al país que no libere al expresidente Alberto Fujimori, quien cumple condena por diversos delitos.

“Han liberado a todos los terroristas, pero ahí no han dicho nada, lo he dicho varias veces que deberíamos retirarnos de esta Corte que no nos aporta absolutamente nada”, dijo el parlamentario.

Leer también [Castillo pide a los transportistas detener el paro]

“Desde que se venció a los terroristas, se han dedicado a cambiar todo este tema cultural en los jóvenes, contándoles historias que no se ajustan a la realidad. Hay que acatar lo que dice el juez [del TC], a veces se acata de un día para el otro, y en otros casos se busca otras instancias”, agregó.