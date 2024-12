Los Olivos: Asesinan a hombre frente a su menor hijo de tres años

Los vecinos de la Urbanización San Elías- Los Olivos, exigen una mayor seguridad debido al incremento de la inseguridad ciudadana.

A pesar del estado de emergencia que entró en vigencia desde hace más de dos meses, se ha registrado un nuevo crimen; y es que, en esta oportunidad, un hombre identificado como Edward Solís, de aproximadamente cincuenta años de edad, fue asesinado de un disparo.

Tras las primeras investigaciones, el familiar de la víctima, indicó que el fallecido se encontraba junto a su menor hijo de apenas tres años de edad, cuando fue atacado por un sujeto desconocido.

«Aquí no hay mucho resguardo. Tenía un niño de apenas dos o tres añitos. Ha sido justo cuando estaba delante de él. No puede ser así. Está totalmente mal la situación del Perú. Estamos muy mal. No hay seguridad de nada, ni en el carro, ni caminando, ni en moto, no hay seguridad de nada», precisó.

Cabe señalar que, este crimen ocurrió en el pasaje Israel, frente al parque El Provenir, de la Urbanización San Elías; información que fue confirmada por las fuentes de la Policía Nacional. Ante ello, los vecinos del lugar, exhortaron un mayor resguardo policial, considerando, además, que Los Olivos, es un distrito que se encuentra en estado de emergencia debido a la inseguridad ciudadana.