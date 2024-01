Los favoritos para la Copa América 2024

Este verano estará candente, con la Euro y los juegos olímpicos, pero la que más nos importa, de este lado del mundo, es la Copa América, que como la edición del centenario, tendrá la participación de todo el continente y no solamente Conmebol.

Aparte tendremos al campeón del mundo, Argentina, engalanando las canchas americanas y elevando el nivel del torneo que sin duda será muy atractivo. Con tantos equipos de alto nivel es complicado saber quién puede ganar, pero repasemos a los favoritos y candidatos más lógicos para levantar el trofeo recién remodelado.

Veamos quienes son los favoritos para la gloria continental. ¿Habrá Sorpresa?



Brasil

La Canarinha es candidato natural, pero no es el máximo favorito, pues desde el 2013 no ganan un campeonato oficial. En 2016 ganaron los olímpicos, pero no se considera un campeonato de selección mayor, así que el pentacampeón lleva una sequía importante.



Su generación es buena, tienen a un Vinicius en estado de gracia en el Real Madrid y su presencia hace que no se extrañe nada a Neymar que se ve complicado que llegue al torneo en buen nivel por su lesión.



En este momento en las eliminatorias no la están pasando bien y parece que el equipo de Dorival Junior no está funcionando. Ya lleva tres derrotas consecutivas, pero en un torneo internacional sería tonto descartar a Brasil, al que le urge levantar un título.



Uruguay

La celeste está viviendo un gran momento y todo gracias a Marcelo Bielsa. El argentino encontró una combinación de juventud y de experiencia que le está dando muchos resultados.



En eliminatoria llevan tres victorias consecutivas, incluida una en Buenos Aires contra el campeón del mundo. Jugadores como Valverde son los representantes de la juventud, y Suarez que no deja de meter goles, son la experiencia.

Los charrúas están jugando un futbol ofensivo y dinámico, que se combina con ese futbol uruguayo que a veces es aburrido pero defensivo y efectivo. Bielsa parece ser que puede hacer historia y esta Copa América puede ser una de sus consagraciones más grandes.

Estados Unidos



Las barras y las estrellas no son favoritos solo por ser los anfitriones, este equipo norteamericano es fuerte y bastante sólido. Comandados por Pulisic y Weah los americanos quieren dar un campanazo histórico.



Estar en casa les va a dar una importante ventaja, la calidad del equipo no está en duda, quizá la falta de experiencia en un torneo tan importante puede pasarles factura, pero de que llegarán lejos, eso es seguro.



Son un equipo muy ofensivo que defensivamente se convierte en una muralla por su condición atlética los hace un equipo muy completo. Futbol muy moderno y peligroso que busca dar un golpe en la mesa antes del mundial, que también será en su casa.

Argentina

El favorito natural. El campeón del mundo y quizá uno de los equipos más en forma del mundo, buscan defender su título continental y llegar al 2026 como campeón del continente y campeón del orbe, algo que solo España ha conseguido.

Tienen a Messi y eso es más que suficiente para ponerlos como favoritos, aparte alrededor del mejor jugador del mundo, tienen un equipo que hace mucho no podían formar. Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Emiliano Martínez, bueno, en todas las zonas son jugadores de elite. ¿Lograrán el bicampeonato?

Lionel Scaloni ha dado muestras de cansancio frente al equipo, pero sigue al frente del equipo. El entrenador quiere cerrar su paso por la albiceleste como el mejor que ha pasado por ese banquillo, con dos copas América y una copa mundial, y con Messi como comodín es muy posible que lo logre.



Si Argentina es campeón llegará al 2026 como el máximo favorito y con una generación que podría poner la cuarta estrella en el escudo. Pero, no nos adelantemos, primero la Copa América, ¿podrán ganarla? ¿Quién es su favorito?