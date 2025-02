Los audios del VAR sobre el polémico gol de Cienciano

La Conar reveló los audios del VAR que explican la validez de uno de los goles de Cienciano a Universitario, el mismo que provocó la disconformidad de Fabián Bustos

Si bien Universitario de Deportes se impuso por 3-2 ante Cienciano y sumó su primera victoria en la Liga 1 Te Apuesto 2025, el partido dejó varios puntos polémicos por resolver a raíz de las declaraciones de Fabián Bustos en conferencia de prensa. Según el entrenador crema, la acción que provoca el empate transitorio del ‘Papá’ debió ser revisada por el VAR, pues hay un choque sobre Williams Riveros que desestabiliza también a Sebastián Britos, lo que facilita la tarea de Juan Romagnoli para que anote el gol.

“Para mí, nos hicieron un solo gol. Porque hay un gol viciado y es nulidad. Yo no entiendo, tenemos la herramienta para poder ver, para tomar una decisión. Lo que nos dicen a nosotros es que desde arriba les dijeron ‘confirmación’”, señaló Bustos en su diálogo con los medios de comunicación tras la victoria de la ‘U’ en el Estadio Monumental.

“Siento la necesidad de que se hablen los temas, gracias a Dios que ahora los audios del VAR. Quiero escuchar qué pasó en esa jugada. El cuerpo de Williams Riveros se contorsiona por las dos manos apoyadas de Carlos Garcés, para mí ese gol no tiene que subir al marcador”.

Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para asegurar que el juez principal no está obligado en revisar la jugada en el VAR. “Si el árbitro, por su ubicación y posición decida que no es falta, y el VAR observa con distintos ángulos y tiene la misma percepción, no será necesario ser invitado a revisar el video. La revisión será cuando exista diferencia entre el árbitro y VAR”, señaló.