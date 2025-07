Lo quiere botar de Estados Unidos

TRUMP NO DESCARTA DEPORTAR A MULTIMILLONARIO ELON MUSK POR BRONCAZA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó la eventualidad de deportar a su exaliado, el multimillonario empresario Elon Musk, quien fue su más cercano colaborador durante la campaña presidencial.

El mandatario republicano no descartó la posibilidad de expulsar del país a Musk. Incluso comentó que no sabría, pero sería un caso para evaluar antes de tomar esta controversial decisión. «Tendremos que revisarlo», sostuvo en pocas palabras.

Elon Musk no tardó en responder a las recientes declaraciones de Donald Trump desde su cuenta en X (antes Twitter). El dueño de Tesla no se refirió precisamente a la posibilidad de ser deportado, pero sí al proyecto de recortes fiscales en Estados Unidos. Lo acusó de «abusar de su poder» y que no debería olvidar su objetivo en el Gobierno de acabar con la inmigración de indocumentados. El exaliado finalizó su publicación con una encuesta abierta: «¿Debería permitirse eso?»

Las diferencias entre Musk y Trump comenzaron cuando el presidente de Estados Unidos presentó un proyecto presupuestario que podría ser aprobado antes del viernes 4 de julio. Por su parte, el millonario insiste que su aprobación aumentaría la deuda del país.

Trump no se quedó callado y defendió su postura al afirmar que sin los pagos de subsidios, el dueño de SpaceX terminaría regresando a Sudáfrica, ya que sus empresas, como Tesla, quebrarían.

De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, Musk consiguió legalmente la ciudadanía americana, por lo que no podría ser revocada. Solo la perdería si ha mentido al gobierno durante su proceso de inmigración o se ocultó «un hecho material o mediante tergiversación intencional», lo que implica un extenso y complejo proceso judicial que terminaría en graves consecuencias.

En una reciente publicación en Truth Social, Trump realizó duros comentarios contra los subsidios gubernamentales que ha estado recibiendo Musk por años, incluso aseguró que recibió «más que cualquier otra persona en la historia».