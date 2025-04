MARISOL CUADRA A MELISSA KLUG POR JURAR QUE TUVO AMORÍO CON ‘CUEVITA’

En su polémica presentación en El Valor de la Verdad, la expareja del futbolista Jefferson Farfán; Melissa Klug, reveló que Christian Cueva le contó que admiraba mucho a la cantante de cumbia Marisol y que solían llamarse, escribirse y verse.

«Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (…) Sí se hacían videollamadas (…) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (…) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte«, soltó en el programa de Beto Ortiz.

Tras ello, la popular ‘Faraona del Norte’ se mostró bastante incómoda con las declaraciones de la ‘Blanca de Chucuito’ y dejó en claro que para hablar hay que tener pruebas.

“Si porque alguien me cuenta, especula, yo voy a ir a un canal de televisión a hablar de esa persona porque me contaron sin tener pruebas? Para hablar de alguien hay que tener pruebas, uno no se puede lanzar a hablar de otra persona sin tener pruebas”, lanzó Marisol.

Además, indicó que no entiende por qué la ‘chalaca’ la mencionó para defenderse de los rumores de su amorío con el pelotero.

“Por qué tiene que meterme a mí en eso, que le contó, que le dijeron, no, aquí no se trata de eso, se trata de hablar de alguien con pruebas. Lo que ella ha dicho lo tiene que probar”, dejó en claro la cumbiambera en entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre. “Lo mío siempre fue amistad, yo nunca lo toco a él. ¿Acaso yo hablo mal de él, como para decir que yo me cuelgo de él? Me parece patético y raro que diga: ‘colgarse de mí’”, agregó.

De otro lado, Klug hizo otra ‘revelación’: Cueva le relató cómo sus compañeros de equipo le advertían sobre supuestas infidelidades de su aun esposa Pamela López.

«Me comentaba que le contaban muchísimas cosas del mismo club donde él jugaba porque él todavía no salía a la palestra. Le decían ‘tu mujer ha estado con este, con este'», remató Klug.