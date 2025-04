Liverpool pierde ante Fullham y evitá aumentar diferencia en la Premier

El empate llegó al minuto 23, tras un centro desde la derecha que Curtis Jones no logró despejar. El rebote fue aprovechado por Ryan Sessegnon para el 1-1. A los 30 minutos, Andy Robertson cometió un error similar que permitió a Alex Iwobi marcar el segundo tras una gran acción individual dentro del área.

Pese al empuje final, l os ‘reds’ no lograron evitar la derrota resistió con orden y carácter, sellando una victoria que no conseguía como local frente aldesde 2011. El golpe anímico no pone en riesgo el título, pero sí deja en evidencia que el camino no está completamente resuelto.