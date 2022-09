Limpia tu estómago con frutas desintoxicantes

¿Comiste mucho y tu cuerpo está pesado? … Para contrarrestar los efectos que producen los excesos de las comelonas, se recomiendan ciertos hábitos de desintoxicación que apoyan la función de los órganos excretores.

Bríndale a tu cuerpo nutrientes para reducir esa sobrecarga que causa comer en exceso

Si bien el cuerpo trabaja día y noche para procesar las comidas abundantes, el azúcar y las toxinas del alcohol, es necesario brindarle un plus de nutrientes para reducir esa sobrecarga que le causamos por estas fechas en donde no se para de comer en exceso. Y no es necesario acudir a planes estrictos o suplementos costosos.

Para ello, podemos incrementar el consumo de algunas frutas saludables que estimulan la limpieza del cuerpo, ya sea que lo consumas en ensaladas de frutas, solos o en jugos.

Limón

Es un fruto desintoxicante por excelencia que, además de limpiar la sangre, mejora la digestión y la salud renal. Su alto contenido de vitamina C ayuda a sobreponer las defensas del cuerpo, en especial tras ingerir alcohol.

Tiene un ligero efecto alcalino que disminuye la acidez causada por comidas irritantes o copiosas. Sus compuestos antioxidantes protegen los tejidos contra la acción nociva de las toxinas y, de paso, ayudan en la digestión de las grasas.

Pomelo

Conocemos el pomelo por sus propiedades diuréticas, antioxidantes y antiinflamatorias. Es una fruta baja en calorías que, desde hace algún tiempo, se popularizó por sus efectos adelgazantes.

Además de lo mencionado, es uno de los mejores alimentos para impulsar la limpieza de la sangre. Contiene sustancias antioxidantes que mejoran el funcionamiento de los riñones, ayudando a remover las toxinas a través de la orina.

Protege las células contra el estrés oxidativo y evita los desbalances en los procesos inflamatorios. Su ligero aporte de fibra ayuda a mejorar la digestión y previene molestias relacionadas con el exceso de comida.

Melón

La mayor parte del melón está compuesta por agua. Esta cualidad, y sus antioxidantes, lo destacan como un poderoso digestivo y desintoxicante.

Su acción diurética combate la retención de líquidos y facilita la eliminación de desechos a través de la orina. Contiene vitaminas del complejo B, necesarias para sobreponer las funciones del cuerpo ante ciertos excesos.

Sus vitaminas y minerales sobreponen la pérdida de nutrientes que produce la deshidratación ante el consumo de bebidas alcohólicas.

Mejora la digestión de los alimentos irritantes y neutraliza el exceso de jugos ácidos.

Manzana verde

Comer una manzana verde todos los días es una de las tantas formas de apoyar el proceso de depuración del cuerpo después de una comelona.

Esta fruta es una importante fuente de compuestos antioxidantes y minerales esenciales que, al mejorar el funcionamiento del hígado, los riñones y el colon, garantizan una correcta eliminación de los desechos.

Contiene altas dosis de fibra dietética, sobre todo en su cáscara, que ayuda a tratar las digestiones pesadas. Sus ácidos orgánicos regulan el pH del estómago y previenen molestias como las agruras.

Ciruelas

La mala combinación de alimentos, el exceso de comida y el alcohol son factores que pueden influir en el descontrol de la motilidad intestinal.

Las ciruelas, al ser ricas en fibra dietética, ayudan a estimularlo para evitar interferencias en la eliminación de los desechos.

Sus compuestos antioxidantes protegen las células contra el impacto negativo de las toxinas provenientes de los alimentos y el alcohol.

Sirven como “alimento” de la flora bacteriana del intestino, evitando bajas en las defensas.

Tienen un ligero efecto antiinflamatorio que combate la hinchazón abdominal. Su poder energético sobrepone el cuerpo ante el cansancio causado por el trasnocho y los malos hábitos de estas fechas.