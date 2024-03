Liga 1: ¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

Revisa la programación del Universitario ante Deportivo Garcilaso, por la séptima fecha del Torneo Apertura

Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes se enfrentarán en la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Universitario es uno de los líderes del campeonato, manteniéndose invicto y sin haber concedido goles hasta el momento, mientras que los cusqueños tuvieron un inicio irregular pero están motivados tras clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Universitario llega al enfrentamiento después de vencer 2-0 a Sport Huancayo en el Monumental y realizará su segunda visita a la altura en la temporada, recordando que en Cajabamba ante UTC dejó sus únicos puntos de la campaña sin haber marcado goles. Por otro lado, Garcilaso se encuentra penúltimo en el Apertura, habiendo ganado solo un partido.

Donde ver el Deportivo Garcilaso vs. Universtario

El partido entre Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes se llevará a cabo el viernes 8 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el conjunto celeste como local en Cusco, a más de 3300 metros sobre el nivel del mar. El encuentro está programado para las 8:00 p.m. hora peruana, y el árbitro designado es Edwin Ordóñez.

El partido será transmitido en vivo a nivel nacional por Liga1 MAX, canal disponible en las operadoras de DirecTV (D Sports), Best Cable, Claro y otras plataformas de televisión por cable y streaming.

Conoce la programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1

La programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 inicia el jueves 7 de marzo con el partido entre Cusco FC vs. Alianza Atlético. El viernes 8 de marzo, se disputarán dos encuentros más: a las 3:00 p.m., UTC recibirá a Comerciantes Unidos, y luego, a las 8:00 p.m., Universitario de Deportes visitará a Deportivo Garcilaso.

El sábado 9 de marzo se jugarán cuatro partidos, comenzando con Atlético Grau vs. Cienciano a la 1:15 p.m., seguido por Melgar vs. ADT en la UNSA a las 3:15 p.m., Mannucci vs. Los Chankas a las 4:00 p.m., y el partido destacado entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal para cerrar la jornada.

La fecha 7 se completará el domingo con dos encuentros más: Sport Huancayo vs. Unión Comercio y Sport Boys vs. César Vallejo, ambos programados para las 3:00 p.m.