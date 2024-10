Liam Payne: Fans siguen despidiéndolo en el hotel de Buenos Aires 

En un rincón de la calle Costa Rica, en Palermo, seguidores del exintegrante de One Direction han improvisado un santuario en su honor.

La trágica muerte de Liam Payne, exmiembro de la famosa banda One Direction, ha dejado una profunda huella entre sus fanáticos. El cantante británico, de 31 años, falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel boutique en Buenos Aires. El lugar se ha convertido en un punto de encuentro para sus seguidoras, quienes con flores, cartas y canciones han levantado un santuario en su memoria, recordando a quien acompañó su adolescencia con su música.

Desde el día de su fallecimiento, los fans no han dejado de visitar el hotel donde Payne pasó sus últimos momentos. En la calle Costa Rica, entre velas y mensajes de despedida, las jóvenes han rendido homenaje a su ídolo, entre lágrimas y canciones que una vez corearon en conciertos. Para muchas, la muerte del cantante representa la pérdida de un pedazo de su juventud.

«No puedo creer que se haya ido. Crecí escuchando sus canciones», comenta Noelia Verón, una de las fans que estuvo presente en el santuario. Verón, quien tuvo la suerte de grabar un video con Payne días antes de su fallecimiento, recuerda su encuentro con emoción. «El día que llegó a Buenos Aires, lo vi y parecía tan alegre. No puedo creer que haya terminado así», expresa.

Otra seguidora, Magalí Dalmau, también compartió su experiencia. «Cuando me enteré de la noticia, no podía creerlo. Me quedé en shock. Vine aquí para despedirme, pero no es fácil», dice entre sollozos. Como muchas otras, Dalmau siente que con la partida de Payne también se desvanecen las esperanzas de un posible reencuentro de One Direction.

Las circunstancias de la muerte de Payne siguen bajo investigación. El informe preliminar de la autopsia señala que el cantante falleció a causa de politraumatismos y hemorragias, tras lo que algunos testigos describieron como una noche de excesos. La habitación del hotel presentaba signos de destrozos, y se encontraron sustancias que podrían haber sido consumidas por el artista.

Mientras tanto, la familia de Payne ha expresado su dolor a través de un comunicado: “Liam vivirá por siempre en nuestros corazones. Recordaremos su amabilidad y valentía”.