Leyes 19990 y 20530: Aquí nuevas pensiones mínimas

MEJORA SERÁ HASTA S/ 989 PARA UNOS Y DE S/ 1876 PARA OTROS

A través de un crédito suplementario que se pueda adicionar al ya vigente Presupuesto Público, los jubilados buscan que se mejoren las pensiones mínimas de las leyes 19990 y 20530, máxime si en dicho presupuesto solo se ha incluido 100 soles para los de Pensión 65 e incrementos al personal militar-policial, además de los 100 soles a la pensión mínima que actualmente solo lega a los 600 soles.

Los gremios cesantes continúan en sus tareas de coordinación, asesorados por especialistas en jubilación y seguridad social y economistas que los ayudan en la elaboración de propuestas a fin de que éstas sean presentadas ante los grupos de trabajo del Congreso de la República, siendo la última de éstas una que aúna a ambos regímenes.

“Estuvimos esperando que el Poder Judicial decidiera, en forma concluyente, y no pasando nuestro caso de una sala a otra, para que se ejecute lo que se señala en la Constitución sobre el aumento progresivo de las pensiones en forma anual. La jueza Malbina Saldaña vio por conveniente desistirse de fallar y nuestro expediente está ahora en otro juez, pese a que el mismo Tribunal Constitucional nos dio la razón en el expediente 009-2015. Son casi diez años que tienen postergado el tema. Por eso seguimos luchando por que nos apliquen algún tipo de aumento, sino en forma anual, al menos, una mejora que demuestre que no nos tienen marginados”, apuntó William Valverde del Centro Federado de Jubilados de Perú (CEFEJUP).

‘Sabemos que estamos muy dispersos en diferentes confederaciones, asociaciones y frentes en Lima y provincia, cada cual con sus propia problemática y sus propias propuestas, y eso dificulta que haya un solo canal de comunicación con las autoridades encargadas de atender los pedidos de los miles de jubilados del país. Nosotros, por nuestra parte, al igual que el resto, trabajamos en forma consensuada para exponer nuestros temas de mayor urgencia en resolver como es el tema de las pensiones y la atención al adulto mayor en los centros de salud donde nos dejan esperando meses por una cita. Sobre cómo mejorar nuestros pagos, es obvio que también poseemos una plataforma que estamos presentando al Congreso para que nos apoyen en ese sentido’, alegó.

‘Nuestra idea es que si no se puede aumentar la pensión máxima por el costo que puede representar, al menos la pensión mínima sea elevada en un monto aceptable. Creemos que una pensión mínima de S/ 989 a la ley 19990 y una pensión mínima S/ 1876 a la 20530 sí es factible. Si revisan, son montos manejables. No pasan ni de los cien soles, pero que a muchos les puede ser de mucha utilidad aunque no parezca. Esperamos obtener pronta respuesta y el estado lo considere y lo revise cuando el Parlamento nos apoye con esto’, apuntó.

De esta manera, los pensionistas desean que esto pueda ser pasible de ser recibido en las comisiones legislativas previas y que tras su exposición y valoración por los integrantes de dichos grupos de trabajo pueda elevarse a las instancias correspondientes para su final resolución.

“Todo presupuesto es revisable y pasible de recibir adendas, sino cómo suelen hacer aumentos y bonos al personal del Congreso, por ejemplo. Estaremos atentos a nuestro pedido que ya está en manos de algunos legisladores y que se pueda resolver cuanto antes”, acotó.

