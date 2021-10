Le dan la espalda al país

La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, se refirió al oficio que envió el vocero de su bancada, Waldemar Cerrón, para justificar la inasistencia de su grupo parlamentario a la cita planteada por Mirtha Vásquez.

Katy Ugarte, parlamentaria de Perú Libre, criticó la inasistencia de su bancada a reunión con Mirtha Vásquez

“Tenemos que pensar en el país y urge este diálogo respetuoso entre los poderes del Estado para buscar consensos y establecer una agenda común. Es necesario. No nos hemos reunido, pero este diálogo es importante, no podemos cerrarnos a una situación que el Perú necesita que tanto la oposición y todos tengamos que sentarnos a dialogar y escuchar las propuestas que va a dar la premier”, expresó en RPP Noticias.

“El diálogo que propone para el día viernes que es muy separado porque es un diálogo de bancada con el presidente (…) es muy aparte que dialogar con la premier. Yo creo que sí, es importante. Si nos cerramos así, ¿cómo nos vamos a entender? Es necesario escucharle”, agregó.

La parlamentaria reiteró que ella otorgará su voto de confianza al Gabinete liderado por Mirtha Vásquez, tras el comunicado de la bancada de Perú Libre sobre haber tomado una decisión negativa en conjunto.

“Hemos estado en nuestras regiones haciendo el trabajo de representación. En ningún momento hemos tenido una reunión de bancada. Es así que toda esta semana ha habido varios comunicados en el que no participé yo. Desconozco ese comunicado, yo fui clara en ese aspecto, pensando en el Perú, viendo la gobernabilidad y la estabilidad económica, me he pronunciado que voy a dar el voto de confianza”, indicó.

Leer también [Inicia rondas de diálogo con bancadas]

Katy Ugarte también se refirió a las declaraciones del líder del partido, Vladimir Cerrón, quien aseguró que el ala magisterial parece que se va a separar de la agrupación.

“Respeto su opinión. Nosotros los maestros no nos hemos reunido. Podrá hablar por su bancada que está alineada a Perú Libre. Nosotros no somos así. Los maestros somos personas amplias que sabemos escuchar. En este aspecto del cambio de Gabinete, apostamos también por Guido Bellido, pese a que estaba tan cuestionado, incluso más que la señora Mirtha Vásquez”, aseveró.