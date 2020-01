Laura Bozzo jura no se pica por boda de Cristian

Laura Bozzo no quiere saber nada de su ex Cristian Zuárez y mucho menos luego de que se enteró de su boda civil en Miami con Adriana Amiel.

Le desea lo mejor y ya no quiere nada con chibolos

“No voy a hablar de un tema que para mí es cerrado. Toda la felicidad del mundo para Cristian Suárez. Es un tema del que nunca volveré a hablar, está terminado para mí. Solo le deseo bendiciones“, dijo la conductora al programa “En Escena” de RPP.

Sin embargo y a pesar de la traición y las lágrimas, la Bozzo no ha cerrado las puertas al amor. “No niego que si un día llega un hombre al que pueda admirar, un hombre mayor, que me de cariño y me de un apoyo, obviamente no lo voy a descartar. Ya no menores”, aseveró contundente. Lo que si tiene claro la abogada es que el verdadero amor del que puede presumir es el de su público.

“Yo he tenido muchas personas con las que he podido tener vínculos, pero no me interesa por el momento. Estoy dedicada a ‘Que pase Laura’. Ese es mi amor, mi público. Eso no tiene precio. El amor por mi público es lo que me queda de aquí hasta el último día de mi vida”, añadió.