Las mejores extensiones para Google Chrome

¿Sabías que Google Chrome es el navegador más utilizado del mundo? Así es, está por delante de otros navegadores conocidos como Safari o Internet Explorer. Y lo está por algo. Versatilidad, velocidad, capacidad de personalización… Todo ello hace de Chrome la versión más atractiva para millones de usuarios, aupándolo a la cima del sector. Si a esto le añadimos los plugins y las extensiones que ofrece el navegador, las posibilidades son gigantescas.

Lo primero es lo primero, ¿qué es una extensión y para qué sirve? Para que nos entendamos, son programas o herramientas similares a las aplicaciones que instalamos en nuestro móvil y que están diseñadas para tener una experiencia de navegación más potente y adaptada a nuestras necesidades. Claro que toda gran ventaja conlleva un gran inconveniente, y el que tienen estas extensiones es que provocan un mayor consumo de recursos y memoria en tus dispositivos, lo que puede generar latencias y disminuir la velocidad de navegación. Además, está el tema de la privacidad, y es que existen riesgos vinculados a la capacidad de recopilación de datos de muchas de estas extensiones. Esto hace necesario que reduzcamos el número de instalaciones a lo realmente necesario y que nos aseguremos siempre sobre el origen, la reputación y la fiabilidad de las que decidamos incorporar.

Según el ámbito que queramos potenciar, podremos decantarnos por unas u otras extensiones. Si estamos preocupados por la privacidad y la seguridad, tanto en línea como en casa podemos utilizar una VPN para Google Chrome y extensiones como Privacy Badger, HTTPS Everywhere, Poper Blocker, I Don´t Care About Cookies, uBlock Origin, Windows Defender, PanicButton, FlowCrypt, DuckDuckGo Privacy Essentials, Click&Clean o LastPass, blindarán nuestros dispositivos y nuestras navegaciones, y harán que nuestras actividades online tengan una capa adicional de seguridad y un mayor anonimato.

Si utilizamos el ordenador para escribir y queremos una ayudita en lo relativo a ortografía, traducción y vocabulario, opciones como estas nos resultarán muy interesantes: Microsoft Editor, LanguageTool, Google Dictionary, Grammarly, Traductor de Google, ImTranslator, Word Replacer II o Diccionario de Google.

Si te parece que el gestor de descargas de Google Chrome deja que desear, extensiones como Image Downloader, DownThemAll, Online Download Manager o Video Downloader, pueden ser una buena solución. En este mismo sentido, si hacer capturas de pantalla se plantea como un proceso incómodo, Full Page Screen Capture, Screencastify, Awesome Screenshot o Fireshot, te solucionarán con creces la papeleta.

¿Tu ordenador es tu principal herramienta de trabajo? No te preocupes, en el tema de la productividad estarás más que servido: si usas Keep, Docs o Drive, no te preocupes, todos tienen su plugin (también en opciones sin conexión)—Black Menu For Google te permitirá acceder a todos los servicios de Google directamente en una sola ventana integrada—; Stayfocused, Forest y Momentum te ayudarán a mantenerte concentrado y a no perder el foco; con Notion Web Clipper, tendrás mucho mejor gestionadas y organizadas tus tareas; Chrome Remote Desktop te permitirá trabajar desde cualquier dispositivo como si tuvieras tu ordenador delante; Ceev convertirá tu peril de LinkedIn en un curriculum de lo más profesional; con Evernote Web Clipper o podrás guardar páginas para revisarlas más tarde, resaltar textos, o enviar capturas (entre otras cosas) y con Better History, accederás al historial de manera más intuitiva y práctica; Picture to Picture te permitirá ajustar la pestaña de un vídeo para que puedas tomar notas mientras lo ves; con Zoom Scheduler programarás y comenzarás videollamadas rápidamente; Speed Test te proporcionará información precisa sobre la velocidad de tu conexión y de carga para que trabajes siempre en lugares bien conectados; con Google Mail Checker tendrás un correo mucho más limpio y mejor administrado; y Google Calendar, ya lo conocemos, es una herramienta de organización de lo más útil. Por último, en este ámbito, programas como eyeCare te ayudarán a descansar de tu trabajo cuando sea necesario para poder así retomarlo con fuerza más adelante.

Si eres un fanático de la comunicación y estás muy metido en redes sociales o mensajería instantánea, Appear In, Push Bullet, Tweetdeck for Twitter o Session Box, pueden ser extensiones atractivas para ti. Y si además eres un poco friki de la tecnología y la informática, debes probar CrxMouse Chrome Gestures.

Si lo que buscas es entretenimiento a raudales, no puedes perderte Touch VPN, Google Cast y Google Arts & Culture. Pero si lo tuyo son las compras online, Honey, Camelizer, Amazon Assistant o Keepa pueden ser buenos aliados. Si prefieres la lectura y compartir lo que lees, Push to Kindle y Enlace al Fragmento de Texto son herramientas que te gustarán.

Por último, también existen opciones para mejorar las funciones del navegador y contrarrestar algunos de sus inconvenientes relacionados con el uso de recursos y la memoria RAM. Dos de los principales ejemplos son The Great Suspender y One Tab.

Como ves, hay mucho donde investigar, así que, ¡ponte a ello!