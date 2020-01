Las frases que dejó el año 2019

Durante el 2019, la política peruana estuvo marcada por hechos históricos, como la disolución constitucional del Congreso, y dejó frases para el recuerdo. A continuación un breve recuento.

2 de enero

Presidente Martín Vizcarra dirigiéndose a Pedro Chjávarry que había decidido retirar a fiscales Domingo Pérez y Vela:

“El combate a la corrupción, que es una prioridad nacional, ha sido en las últimas horas objeto de una embestida por parte de sectores que buscan no solo afectar las investigaciones en curso, sino, peor aún, traerse abajo el proceso respecto a uno de los más graves casos de corrupción de la historia del Perú”.

7 de enero

Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry: “Por respeto a mi institución, al amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación“.

29 de marzo

Zoraida Ávalos tras jurar como fiscal de la Nación.

“No me mueve el odio ni el rencor, no tengo compromisos ni tengo conflicto con nadie. Mi único compromiso es con la búsqueda de la verdad y la justicia. Respaldaré las investigaciones emblemáticas“,

17 de abril

Expresidente Alan García Pérez en carta escrita previo a su suicidio:

“Les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones y a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse“.

23 de abril

Rafaél Vela contra abogado de Alan:

“Eso no es verdad, son versiones políticas ajenas a la parte técnica”, fiscal Rafael Vela rechazando que Jorge Barata de Obredecht, haya exculpado al fallecido expresidente Alan García, como aseguró el abogado Erasmo Reyna.

3 de junio

Héctor Becerril directo:

“Yo no tengo ninguna duda, que si no tendría inmunidad, ya no estaría acá en el Congreso ahorita, sino debería estar seguramente en la cárcel“.

25 de julio

Salvador Heresi sobre cierre del Congreso:

“Aquí los congresistas nos atrincheraremos y nos tendrán que sacar a balazos porque nosotros vamos a defender el fuero parlamentario“, Salvador Heresi.

28 de agosto

Presidente Vizcarra: No me van a doblegar

“Aquí, en Tacna, al lado de Grau y de Bolognesi, le digo a Tacna y al Perú que no me van a doblegar. Continuaremos el rumbo que trazamos el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, lo que puedan, pero no podrán con el pueblo del Perú que está decidido a combatir la corrupción”.

30 de setiembre

Salvador del Solar: Cuestión de confianza

“Debido a nuestra preocupación hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento“.

Presidente Vizcarra: denegación fáctica.

“Ante la denegación fáctica de la confianza, y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República“.

Ex congresista Esther Saavedra:

“Yo estoy aquí por mi plata“.

17 de octubre

Luis Nava: Plata para Alan llegaba en loncheras.

“Jorge Barata, en el año 2006, en el local de campaña, le entregaba a Alan García entre cinco o seis loncheras de 60,000 dólares aproximadamente“.

31 de octubre

–Edwin Donayre: Nunca pensé que me iban atrapar

“Mi general, lo felicito por el trabajo policial. Nunca pensé que me iban atrapar, buen trabajo, general“.

12 de noviembre

Fiscal Domingo Pérez cuestiona sanción del Ministerio Público.

“Defender la lucha contra la corrupción no significa una declaración política“.

25 de noviembre

Ernesto Blume explica fallo a favor de Keiko

“Respecto a la decisión adoptada debo aclarar que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchi, no ha declarado su absolución ni la ha condenado, esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial“.

28 de noviembre

Presidenta de la Confierp: Hagamos las cosas bien

“Tengo 3.65 millones de razones para pedir a esos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular dar un paso al costado por su país, por sus empleados, por la ética. Hagamos las cosas bien”.

18 de diciembre

Keiko anuncia pausa

“Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas“.