‘La sociedad de la nieve’ gana 12 Premios Goya 2024

“La sociedad de la nieve” se convierte en favorita para los premios Oscar tras ganar la mayoría de los Premios Goya de esta noche

En la ceremonia de los Premios Goya 2024, “La sociedad de la nieve“, dirigida por Juan Antonio Bayona, dominó al llevarse diez premios, la mayoría de ellos en categorías técnicas.

La película del director español sobre la tragedia aérea de los Andes de 1972, también nominada a los Oscar, ha ganado los premios a Mejor montaje, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de producción, música original, sonido, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería en los Premios Goya 2024. Además, el argentino Matias Recalt ha sido galardonado como Mejor actor revelación.

Varios de los ganadores de “La sociedad de la nieve” han expresado su gratitud hacia Netflix por su apoyo continuo al proyecto desde el principio.

Premios de La sociedad de la nieve en los Goya 2024

Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez

Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro

Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé

Mejor actor relevación: Matías Recalt

Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí

Mejor dirección de fotografía: Pedro Luque

Mejor sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarra y Marc Orts

Mejor dirección de arte: Alain Bainée

Mejor dirección de producción: Margarita Huguet

Mejor música original: Michael Giacchino

Mejor dirección: J.A. Bayona

Mejor película

La sociedad de la nieve rumbo a los Oscar 2024

El cine español brilló en las recientes nominaciones para la 96ª edición de los premios Oscar, anunciadas el pasado martes. La película “La sociedad de la nieve“, dirigida por Juan Antonio Bayona, recibió reconocimiento con nominaciones en los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood.

La película narra la increíble historia de los 16 sobrevivientes del trágico vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a los miembros de un equipo de rugby hacia Chile, junto con sus familiares y cinco tripulantes. El accidente ocurrió el 13 de octubre de 1972 en el Glaciar de las Lágrimas, una región andina donde las condiciones de supervivencia eran extremadamente difíciles.

“La sociedad de la nieve”, que representa la primera nominación de Bayona al prestigioso premio Oscar 2024, compite por el premio a la Mejor Película Internacional, junto a destacadas obras como “Io Capitano” de Italia, “The Zone of Interest” de Reino Unido, “Perfect Days” de Japón y “The Teachers Lounge” de Alemania. Además, está nominada en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería.

