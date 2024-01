“La secretaría técnica le carga  prueba de aportes a fonavistas”

PRESIDENTA DE CODAPE, DEYSI CASTILLO, PLANTEA DENUNCIARLA POR ABUSO DE AUTORIDAD EN PROCESO DE DEVOLUCIÓN

Por: Pablo Boggiano B.

La Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas (CODAPE) evalúa tomar acciones legales respecto a la Secretaría Técnica del Fonavi. En diálogo con El Men, su presidenta, la Dra. Daysi Castillo, alega que dicho órgano de apoyo a la comisión Ad Hoc ha dado muestras de una ausencia en el cruce de información en perjuicio de los fonavistas y habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales al no haberse observado la Ley 31928, la Ley 29625 además de las sentencias del Tribunal Constitucional.

-¿Cuál es la percepción de CODAPE respecto al proceso de devolución aportes al Fonavi?

Para nosotros, si bien el 11 de noviembre del año 2023 se promulga esta Ley 31928 con la cual se pretende hacer ajustes a la Ley 29625 justamente devolver los fondos del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron a este sistema, ¿pero cuál era la finalidad? era la devolución parcial, con cargo a una posterior cancelación, ese era el espíritu de esta ley. Además en octubre del año pasado, tanto la representación fonavista como el Ejecutivo, dijeron que estaba todo listo para iniciar el proceso de devolución.

-Pero acá hubo factores que determinaron que la Comisión Ad Hoc no pudiera cumplir sus plazos: en primer lugar, la imposición a último momento de una comisión de impacto regulatorio para revisar la ley y después las limitaciones de la secretaría técnica, todo eso dilató el proceso…

Para nosotros la ley establece 30 días hábiles para que se dé la reglamentación de la Ley 31928, ya se ha dado el plazo que era el 14 de diciembre del 2023, entonces en el marco de esa normativa que está vigente obviamente, se hace referencia a la entrega de los CERAD, la norma dice específicamente, la misma que posterior a la reglamentación de la presente ley, se entregará en un tiempo no mayor de 30 días hábiles los Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del fonavista; en ese sentido, nosotros consideramos que el reglamento si fue publicado el 14 de diciembre entonces tenemos como fecha límite para que la comisión Ad Hoc entregue el CERAD la fecha sería el 31 de enero del año 2024.

-Tenemos que tener en cuenta que el grupo 20 sigue aun cobrando a pesar de las fechas finales de diciembre y los formatos del CERAD recién se están adecuando

Acá dice, la fecha límite para que la comisión Ad Hoc entregue del CERAD es 30 días hábiles posterior a la reglamentación, el 31 de enero del 2024, incluso el mismo reglamento tampoco establece conforme vayan saliendo los grupos, acá hay una omisión. Nosotros tenemos que ver más que todo, yo pienso que se está dilatando el proceso de devolución de los aportes del Fonavi innecesariamente, cuál es la finalidad: simplemente beneficiar con la rentabilidad de esos 2, 400 millones a los bancos Interbank, BCP, BBVA, en vez de que ese dinero esté en el bolsillo de los fonavistas.

“SECRETARÍA TÉCNICA ES NEGLIGENTE CON FONAVISTAS”

-¿Cuáles son las acciones legales que evalúa CODAPE?

En inicio hago una denuncia pública por falta de respuesta y acción por parte de la Secretaría Técnica del Fonavi, independientemente de lo que ellos digan, acá hay un proceso administrativo de acreditación de aportes que se tiene que realizar a fin de que te devuelvan tus aportes.

Sin embargo, pese que los fonavistas inician este procedimiento, remiten la información, modifican el formulario N°1, lo actualiza con nueva información, nunca han recibido ninguna respuestas a las solicitudes administrativas presentadas, a la falta de estos resultados con respecto a las cuentas individuales, esa información que ha sido solicitada, es evidente que hay una ausencia en el cruce de información, con las fuentes oficiales como la ONP, las AFP la SUNAT, al no haber esto, agrava la situación y estamos frente a una negligencia.

-La Secretaría Técnica es la que confronta los datos, cruza información

ONP tiene tres bases de datos: uno, el sistema de cuenta individual de SUNAT; el otro, es la cuenta individual de empleadores y asegurados; así también tiene otra base de datos que contiene los activos físicos, estamos hablando de los libros de planilla que obran en poder de la ONP.

Estos organismos pueden proporcionar información detallada sobre los aportes monetarios de los trabajadores; sin embargo, de manera incomprensible, injusta, arbitraria, se está trasladando la carga de la prueba a los señores fonavistas, la mayoría de los cuáles ya tienen pensión, sus aportes están acreditados tanto en la ONP como la AFP y están bordeando los 70, 80, 90 años.

-¿Su organización le ha remitido algún oficio a la Secretaría Técnica?

Nosotros solamente estamos esperando hasta el 31 de enero, de ahí vamos a proceder a interponer denuncias penales contra el titular de la Secretaría Técnica por los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales al no haberse observado la Ley 31928, la Ley 29625, además de las sentencias del Tribunal Constitucional, que se determine su responsabilidad sobre actos ilegales frente a la administración de los fondos del Fonavi y de repente algunas otras que habría desempeñado en el ejercicio de su función pública. Prácticamente son los fonavistas que van a tener que hacer estas denuncias no solamente civiles, penales por las negligencias que ocasionen estos funcionarios, ir a un banco, estar pendiente genera stress, otros necesitan ese dinerito para sostenerse en su salud en sus alimentos, no veo otra forma de que esto se pueda echar a andar si no se inician las denuncias penales no se interponen demandas de acción de amparo en el Poder Judicial.

-Contra la Secretaria Técnica

Veo acá innecesariamente un proceso de dilación, están dilatando, ¿a cuenta de qué?, no lo entendemos.

