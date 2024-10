La “pantera” Zegarra no se quedó callado tras provocación de Maicelo

Durante el evento de Celebrity Combat, la “pantera” Zegarra y Jonathan Maicelo se quisieron agarrar a los puños

David «La Pantera» Zegarra se pronunció tras el polémico enfrentamiento con Jonathan Maicelo en el Celebrity Combat. El excampeón sudamericano de los pesos super wélter calificó de «pandillero» y «piraña» al conocido «Rocky de los Barracones» debido a su comportamiento en el evento, donde lo desafió a pelear una vez finalizada la competencia.

También lee:

Zegarra explicó que todo ocurrió mientras comentaba las peleas junto a otros especialistas, cuando Maicelo apareció para provocarlo. «Estaba comentando las peleas y el señor aparece en el evento y me quería avanzar por detrás. Me bajé y me le fui encima, hubo un par de ‘toques’, pero la gente no nos dejó culminar«, detalló Zegarra en declaraciones al medio Instarándula.

Tras el altercado, Maicelo volvió a subir al ring, desafiando nuevamente a Zegarra a pelear en ese mismo instante. «Es un pandillero, un pata que no sabe pensar, no tiene raciocinio. Está bien si me vas a hacer un reto, pero pacta la pelea como profesional. Así es como se hace, no como él quiere«, señaló la «Pantera».

A pesar de la tensión, Zegarra aseguró que el incidente no logró empañar el evento y confirmó que su pelea con Maicelo podría concretarse en el futuro. «El evento estuvo bonito, lamentablemente con pirañas como este no se puede dialogar de manera correcta. Ya hablé con la productora y me prometieron que esa pelea se va a dar«, finalizó el excampeón.

El enfrentamiento entre La Pantera y Maicelo en el Celebrity Combat

El tenso momento entre David Zegarra y Jonathan Maicelo se produjo en pleno Celebrity Combat, cuando La Pantera y El Flaco Granda comentaban las peleas del evento. En videos viralizados en redes sociales, se puede ver el instante en que Zegarra nota que Maicelo lo enfrenta por detrás, lo que lo llevó a bajar del estrado para iniciar un breve enfrentamiento a puños, interrumpido por el público presente.