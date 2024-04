La Ciudad de méxico brilla entre las 10 mejores del mundo

Según Time Out, ofrecen una rica variedad de experiencias

En un emocionante giro de los acontecimientos, una ciudad de América Latina ha logrado situarse entre las 10 mejores del mundo en 2024, dejando atrás a iconos como Liverpool, Tokio, Oporto y Roma. Este destacado reconocimiento no solo enaltece la belleza y la singularidad cultural de la ciudad, sino que también resalta su creciente influencia a nivel global.

Nueva York se alza como la mejor ciudad del mundo para el año 2024 según Time Out, consolidándose como el epicentro de inspiración para series, películas, canciones y obras de arte. Esta selección surge de una exhaustiva encuesta realizada a cerca de 20.000 habitantes urbanos en todo el mundo, respaldada por la colaboración de editores y redactores de la red mundial de la revista.

Pero lo verdaderamente destacable es la presencia de la Ciudad de México, clasificada como la sexta mejor ciudad del mundo en este prestigioso ranking. Este reconocimiento llega gracias al voto de más de 20.000 personas de todo el planeta. El centro de México se destaca por su vibrante vida cultural y su excepcional diversidad gastronómica, convirtiéndola en un destino imperdible para visitantes y residentes por igual.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se sitúa en segundo lugar, descrita unánimemente como “hermosa” por los encuestados, gracias a su impresionante combinación de mar, paisajes urbanos y montañas espectaculares. Time Out resalta especialmente la oferta cultural de Ciudad del Cabo, que incluye veladas en museos durante el verano y espectáculos de teatro y comedia en el Theatre on the Bay, así como el recientemente inaugurado Time Out Market Cape Town.

Las 10 mejores ciudades del mundo, según Time Out, ofrecen una rica variedad de experiencias y oportunidades para los viajeros y residentes por igual. Desde la vibrante energía de Nueva York hasta la encantadora belleza de Ciudad del Cabo, estas ciudades representan lo mejor en cultura, entretenimiento y calidad de vida a nivel global. La Ciudad de México, con su posición en este selecto grupo, continúa demostrando su lugar destacado en el escenario mundial.