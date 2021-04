Keiko Fujimori tiene voto escondido

Basándose en la reciente encuesta de Datum, el congresista Rennán Espinoza, asesor de campaña del candidato presidencial George Forsyth, considera que el candidato tiene “una clara tendencia a la subida”, pues se encuentra en el tercer lugar, a menos del 1% segundo lugar. Asimismo, el parlamentario recordó que este sondeo se realizó antes del debate electoral oficial.

Asesor asegura que FP pasa a la segunda vuelta; en tanto jefe de campaña de Forsyth dice hay tendencia a la subida

“Creo que estamos a un paso de la segunda vuelta, con toda claridad. Respetamos, y con mucha humildad, agradecemos esta confianza que la población ha vuelto a tener en Forsyth y eso refleja que, sin duda alguna, es el candidato diferente a los demás, como él lo señala. Los ciudadanos se deben hacer decepcionado en estos debates de esos candidatos“, indicó.

Por su parte, el legislador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, destacó la segunda ubicación de Keiko Fujimori, lideresa de su partido, en el reciente sondeo de Datum. Además, consideró que existe un “voto escondido”, por lo que, a su juicio, no existiría realmente un empate técnico entre Fujimori, George Forsyth y Rafael López Aliaga.

“Creo que vamos a tener una segunda vuelta entre Yohny Lescano y Keiko Fujimori y no creo que Lescano la vaya a tener muy fácil. Será una segunda vuelta donde van a haber muchas sorpresas. No necesariamente tiene que sucededer, como piensa la gente, que cualquier candidato le puede ganar a Keiko. Eso no es verdad, la segunda vuelta es otra realidad“, indicó.