Candidato de AP asegura que pagó para postular al Congreso

En un vídeo que viene circulando en las redes sociales se escucha decir al candidato de Acción Popular, Florentino Soto Crispín, que le hubiera gustado postular por otra agrupación política, pero que en Acción Popular solo le cobraron S/ 5,000.

“Hermanos, cuánto me hubiera gustado de verdad abrazar al partido del señor Antauro Humala Tasso, ¿a quién prefirió? a un exalcalde de Huancavelica porque le puso más de 60 mil soles en ese partido, así trabajan los partidos de la izquierda también hermanos”, dice en el vídeo.

También dijo que pagó 5 mil soles en Acción Popular. “El único hermanos, Acción Popular, solo me pidió (por) mi inscripción 5 mil soles, y eso es todo, por eso yo abracé este partido porque me abrió las puertas, hermanos, si Acción Popular no me hubiera abierto las puertas, nunca hubiera sido candidato”.