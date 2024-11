Julio Velarde: «El gasto público está creciendo demasiado rápido»

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, precisó que el “déficit está muy alto y el gasto público debe controlarse”.

Durante el tercer día de CADE Ejecutivos 2024, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, brindó detalles sobre su opinión del crecimiento económico y las acciones del Gobierno que se realizaron en los últimos años.

«Se ha mantenido prudencia fiscal en la mayor parte de los años que es importante. Es cierto que el déficit está bastante alto, incluso un factor que limita rápidas reducciones de la tasa de intereses es que el gasto público está creciendo demasiado rápido y debe controlarse. Si sigue esta tendencia, puede ser preocupante y en Perú hemos visto lo que puede pasar si se descontrola. Hay que tenerlo claro«, mencionó al iniciar.

Asimismo, cuando fue consultado por los casos de corrupción en el BCR, Velarde manifestó que la inflación y el desorden fiscal, se han visto perjudicados con el tiempo, debido a que han presentado una grande inestabilidad a lo largo de estos años, “alguna gente más nueva que no tiene la experiencia política suficiente, parece que no la valora”, “Lo digo porque en varios niveles del Ejecutivo y el Congreso, me da la impresión de que no se entiende la importancia del déficit fiscal. Es un factor fundamental«, añadió.

En otro momento, Velarde también indicó que la inflación en un dos por ciento, sin embargo, precisó que puede que incremente ligeramente durante este mes “Siempre por comparación a noviembre del año pasado, que fue negativa. Está muy controlada y yo diría que lo que queda este año al próximo año va a fluctuar alrededor de 2 % que es nuestra meta«.

Ante lo señalado, manifestó que la inflación que se presentó durante los años 2021 y 2021, en todo el mundo está controlada, pero que no descarta que exista algún otro evento que cause inflación.