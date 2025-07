¡Jubilado: acredita aportes al 100% y cobra bono de ONP!

PRESIDENTA DE CODAPE, DEYSI CASTILLO, ENSEÑA CÓMO OBTENER PAGO EL RECONOCIMIENTO COMPLETO

Por: Aleida Rodríguez

La presidenta de la Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas (CODAPE), Deysi Castillo invocó a los pensionistas a solicitar la debida acreditación de aportes hechos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pues debido a no haber realizado- según afirmó- una adecuada digitalización de archivos antiguos, no se reconocido el íntegro de tales aportaciones, tal cual el Tribunal Constitucional (TC) ha señalado al evaluar diversos casos relacionados a dicho punto.

Por ello, Castillo plantea la posibilidad de recuperar dichos aportes por vía judicial o a través de una ley dada por el Congreso de la República, para lo cual ya vienen coordinando una iniciativa legislativa con bancadas afines a la defensa de los jubilados para que la ONP cumpla una efectiva labor de acreditación.

-Como defensora de los jubilados ¿cuál es el reclamo más común por parte de los asegurados?

La falta de acreditación de aportes en la ONP, estas personas cuando trabajaban en periodos antes de 1999, ONP- por ejemplo- te pide de que presenten documentos como certificados de trabajo, boletas de pago o cualquier otro documento que acredite el vínculo laboral.

Eso es importante, estamos hablando de una data de hace 30, 40 años; y aun si lo presentara, ONP lo que va hacer es buscar esas aportaciones en sus registros, tenemos la fuente de ORCINEA (Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados), Sistema Nacional de Pensiones, el IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social) posteriormente ya en el año 92 , 93 se dividen, se convierten; uno en EsSalud, y el otro se convierte en ONP, entonces la información que data del seguro social es una base de datos que ellos tienen sobre los aportes que los empleadores han realizado para que sus trabajadores tengan seguro social, atención médica; y también hay otro registro sobre los libros de planilla, en ese momento se trabajaba así, respecto a las declaraciones que han realizado los empleadores sobre sus aportes al SNP, cada uno de sus trabajadores en esos tiempos, hay que tener en cuenta que en esos momentos la información era física, no había como ahora que todo es virtual.

Se puede considerar los aportes, ubicar, por ejemplo, en la SUNAT, es la SUNAT actualmente quien realiza la recaudación, anteriormente lo hacía el IPSS. ¿Ante esto, qué hizo ONP cuando uno quiere hacer la acreditación de aportes? por más que uno lleve los certificados de trabajo, las boletas y otros documentos adicionales, ONP indica que no lo encuentra en su base de datos por más que uno cumpla, entonces lo que la gente tiene que hacer es ir al Poder Judicial y hacer validar esas aportaciones.

-¿Para qué sirve acreditar ello?

Esta tramitación sirve primero para solicitar un Bono de Reconocimiento, sirve para generar una libre desafiliación en caso quiera retornar a la ONP si se fue a AFP, sirve para solicitar una pensión de jubilación que puede ser en ONP, AFP uniendo los aportes y todo eso.

Si ellos no tienen esa acreditación de aportes no van a poder acceder a un beneficio, lo que es la seguridad social, y ahora también hay otro perjuicio en la acreditación: en cuanto no sean acreditados tus aportes, considerando que FONAVI no tiene un registro, cada trabajador pues no tuviera registrado, cada trabajador aportó, por decir, 10 soles, 20 soles, ellos no tienen eso.

Lo que tienen es un común, un total mensual lo que realiza de aporte el empleador por cada mes aportado, mas no tienen algo específico por cada trabajador, al no tener esa información los del FONAVI ellos se van a valer de información que tenga una fuente oficial como lo establece su reglamento en el artículo 4, el reglamento de la ley 29625 en la cual hablan sobre la validez de la documentación que es expedida por una fuente oficial, en este caso puede ser ONP, AFP; o también los informes de ORCINEA, de lo que es el seguro social, que están bajo custodia de la ONP.

-Mencionó lo de hacer el trámite en el Poder Judicial, ¿cómo se llama ese proceso y en qué tiempo se resuelve?

Básicamente es una demanda para buscar la acreditación de aportes, esto demora de 3 a 4 años, es largo, es un proceso muy largo, incluso llegan al Tribunal Constitucional mediante una medida de amparo, una demanda de amparo porque ellos lo que buscan es que se reconozcan todas sus aportaciones, al ser un derecho constitucional, y esto demora 2, 3, 4 años y esto es demasiado cuando la ONP ya tiene esta información, solo que muchas veces como no está digitalizada, está tercerizado, por ejemplo, en buscar estos aportes en ORCINEA, tiene una empresa para que vaya y lo busque, para calificar los documentos, tiene otra empresa para hacer la calificación de los documentos para ver si están o no están. A las finales, el asegurado no tiene la seguridad, la certeza que hayan ido realmente a buscar esa información, lo otro es que vayan a buscar al empleador para que ellos verifiquen las planillas, si han trabajado allí o no, estamos hablando de empleadores de 30, 40 años atrás y en muchos casos no están.

“ONP Y SUNAT DEBEN UBICAR LOS APORTES”

-¿De qué forma CODAPE los ayuda a gestionar estos reclamos?

Básicamente lo que yo veo es uno, la presión social, si no estuviéramos organizados, ONP no daría atención a nuestros requerimientos, como estamos organizados y buscamos en el sistema, buscamos en los archivos regionales que también puede estar esa información de los empleadores y mediante la Ley de Transparencia solicitamos duplicados de esa planillas, tratamos de encontrar información y hacérsela llegar a ONP; sin embargo, aun así, lo que hacemos es pedir el duplicado del expediente administrativo para verificar si en los documentos aparece si realmente han ido a buscar al empleador, a veces el empleador no puede estar pero sí mantiene bajo su custodia los libros de planilla, ellos van a la dirección. Pero como en ese momento no los encontraron, ya no vuelven a ir y simplemente como no les afecta a ellos no vuelven a buscarlos ni hacen mayor insistencia para que se pueda atender esta búsqueda de aportes.

Lo que tenemos que resaltar si bien es cierto, los asegurados presentan las boletas de pago en que se pueda verificar que se ha hecho la retención de esos aportes, nosotros lo que vemos es que ya el TC ha indicado de que el responsable de hacer la recaudación de esos aportes es la ONP a través de la SUNAT, ellos tienen que ver los mecanismos para poderle dar la atención, ver cómo los buscan, eso es problema de ellos, no pueden estar dándole siempre la carga de prueba al asegurado.

Muchas veces tienen 70 años, lo otro es de haber eliminado del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) la acreditación anticipada de aportaciones, lo que tenemos es que estamos frente a una incertidumbre entonces con ello, están perjudicando al asegurado, vulnerando básicamente el principio de predictibilidad.

Ellos no van a ir a los 60 y tantos años, recién a hacer su acreditación de aportes a empresas de hace 30, 40 años, nosotros lo que hemos pedido a los congresistas que se dé una acreditación de aportes, o sea un documento que te acredite por ejemplo: 10 años, 5 años, 2 años, en cada caso un documento de acreditación de aportes que tenga validez, se ha dado otros casos, no es algo excepcional. Por ejemplo, en el año 2000 te dicen que tienes 25 años de aportes, vas al 2018 y te dicen que tienes 26 años de aportes, al 2024 tiene tan solamente un año de aportes, esos documentos que ellos denominan como un resumen de tus aportaciones no tiene la calidad de un documento por ejemplo que en realidad acredite aportes.

¿A qué congresistas se le ha hecho estos requerimientos?

Estamos trabajando en estos momentos con el congresista Flavio Cruz y el congresista Jaime Quito Sarmiento.

PARA QUÉ SIRVE QUE TE ACREDITEN TUS APORTES

-La lucha actual es porque no se pierdan estos aportes, que se logren acreditar, porque repercuten en una serie de beneficios: en los bonos de reconocimiento, en la desafiliación de la AFP, y solicitar una pensión de jubilación, esa es la columna vertebral para que el jubilado pueda tener estos beneficios, ¿correcto?

Sí, de todas maneras por eso es importante, otro caso por ejemplo, hubo un incendio y se quemaron las planillas, luego te dicen tienes que hacer la reconstrucción de estos expedientes y que envíes documentación, si esto sucediera en el año 2001, porque en esa fecha no le notificaron al asegurado para que pueda remitir tal información y no como estamos 2025 que van a pedir su pensión y les dicen, bueno pues ‘tu expediente o tus planillas se quemaron, entonces no tengo cómo acreditar, entonces jamás vamos a poder acreditar aportes’, eso se va dando en varios casos y considero una negligencia por parte de la ONP porque ellos debieron advertir en su debido momento al asegurado sobre ese punto y no pasados 20, 30 años después.

-Para concluir, la manera de poder rescatar estos aportes es por vía judicial, ¿así demore 3 o 4 años existe esa ventana, esa posibilidad?

Claro que sí, pero es un incentivo perverso que está generando la ONP simplemente para darle 24 millones anuales a 15 estudios jurídicos.

-La otra posibilidad es lo que comentaba que el Congreso intervenga

Lo que nosotros estamos pidiendo es que se digitalice toda esa información que la ONP tiene en su poder, información que existe de manera física y por el tiempo se va deteriorando, es importante que se digitalice esa información y pase a su estado de cuenta de cada uno de los afiliados ya sea de la ONP y si estuviera en la AFP porque todos esos aportes quedan trasladados por el bono de reconocimiento, esa información la tiene la ONP pero no tenemos la transparencia, si tengo 5 empleadores, de los 5 ONP tiene 4, yo solo me tengo que abocar a buscar información de uno, pero en este caso ONP dice presenta toda la documentación y si solo tienes de 3, solo de esos tres te acredita.

