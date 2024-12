Juan Burgos exige nuevos videos de seguridad del Congreso

El presidente Juan Burgos exige imágenes del 2 al 20 de diciembre para avanzar en la investigación.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, envió una nueva solicitud al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, exigiendo acceso a videos de seguridad clave. Este pedido busca esclarecer las actividades relacionadas con una presunta red de prostitución en el Parlamento.

La solicitud comprende imágenes captadas entre el 2 y el 20 de diciembre en el Complejo Legislativo del Congreso, ubicado en la avenida Abancay, Centro de Lima.

Burgos ya había pedido previamente videos de julio y agosto. Sin embargo, Forno indicó que el sistema de vigilancia no almacena grabaciones de más de 25 días, y esos registros ya no estaban disponibles.

Lea también:

Sin excusas para no entregar el material

Con este nuevo pedido, Juan Burgos aseguró que «el oficial mayor no tiene argumentos para justificar la falta de entrega de los videos actuales».

Este material resulta esencial para avanzar en las indagaciones y despejar dudas sobre el funcionamiento interno del Parlamento.

Viaje del presidente del Congreso

En paralelo, se conoció que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), viajará a China el próximo mes, invitado por el Gobierno chino. Hasta el momento, Salhuana no ha aclarado por qué la Oficialía Mayor no entregó los videos solicitados inicialmente.

La falta de respuesta por parte de Salhuana añade presión en medio de la polémica por la transparencia y manejo de la seguridad en el Parlamento.