Joven universitario desaparece después de quedarse dormido en un bus

Estudiante de arquitectura, ha sido reportado como desaparecido desde el jueves 22 de febrero. Sus familiares solicitan apoyo para localizarlo

Familiares y vecinos del joven universitario Juan Andrés Navarrete Huambachano solicitan apoyo para localizarlo después de que fuera reportado como desaparecido al quedarse dormido en un autobús en su camino a una academia en San Martín de Porres. Ante las cámaras de TVPerú Noticias, expresaron su clamor: “Gobierno, escucha, queremos su apoyo”, al tiempo que mostraban fotografías y carteles del estudiante.

Rosaura Huambachano, madre del joven desaparecido, narra que su hijo salió de casa para dirigirse a sus clases habituales en una academia ubicada frente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en San Martín de Porres. Sin embargo, parece que se quedó dormido y despertó en la última parada.

“A las 8 y 40 de la noche (Juan) llamó a su hermano y le dijo: “Hermano, no sé donde estoy, me he quedado dormido. El cobrador me ha despertado y me ha dicho que me baje en el último paradero”, dijo.

La última comunicación que tuvieron con el joven universitario fue cuando le pidió a su hermana que se cuidara y guardara su celular. El joven lleva puesto un polo amarillo, un short verde y zapatillas verdes de la marca Converse. Además, lleva consigo una mochila y una visera negra. Los familiares solicitan ayuda a las autoridades para localizarlo.

