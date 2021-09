JosStop difundió una nueva reflexión desde su estancia en la cárcel

JosStop, la youtuber mexicana, redactó una carta donde se sincera sobre lo que realmente siente y su pareja ayudó a compartirla

JosStop o más bien Yosseline Hofmann entregó una carta a su pareja, quien la compartió en Instagram buscando expresar el sentir de su novia. Gerardo González es el encargado de mantener informados a sus seguidores sobre su condición y lo que hace en la penal de Santa Martha Acatitla. Esto, luego de ser vinculada al delito de pornografía infantil desde julio de 2021.

“Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo se sentirían?…Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿de dónde viene el enojo?… básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones. Y me cuestiono: ‘¿De qué me sirve?’…”, redactó la creadora de contenido en un texto que compartió Gerardo, su actual pareja.

“A veces también el enojo se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor. Ninguna de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son “veneno puro para el alma”. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Pero desde aquí les puedo asegurar que a diferencia de antes de que pasara esto, Hoy me siento menos enojada”, redactó a la mitad del mensaje.

Yosseline ha demostrado que su permanencia en la correccional es sin duda un suceso que le duele mucho, pero que también le ayudó a madurar y sanar. Además, afirma que esta experiencia le sirve para conocer mucho más sobre ella misma y otras personas recluidas en el penal.

“Así que hoy los invito a que si se sienten enojados por cualquier razón detengan su mente y respiren profundamente un par de veces para tratar de soltarlo y no engancharse, no darle demasiada importancia a algo como para poder cambiar la forma en que ahorita están percibiendo su vida, dejen a la emoción pasar e irse, vas a volverla a sentir tarde o temprano pero el punto es que no te quedes ahí”, relató para finalizar su mensaje.