Josep Borrell: “Nadie ha visto las actas electorales”

Josep Borrell, alto representante de la unión Europea, precisó que mientras que no se visualice “un resultado que sea verificable”, no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela.

El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, mencionó que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela hasta que las actas electorales, no se entreguen y verifiquen.

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer“, precisó el jefe de la diplomacia europea.

Tras su encuentro con un medio de prensa, Borrell, instó en que “todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección”; algo que “todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se produzca”.

LEE TAMBIÉN:

Asimismo, añadió que los veintisiete Estados miembros estarían en “este momento”, intentando fijar una posición sobre el asunto y, si no se establece ahora la postura, se determinará en el Consejo de ministros Exteriores, durante la próxima semana.

“Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y, de momento, no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales, que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer“, recalcó.

Ante ello, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, confirmó que los resultados oficiales de las elecciones del pasado veintiocho de Julio, en donde proclamaron a Maduro como ganador de los comicios, ha sido señalado como fraudulento dentro y fuera del país.

En tanto, la oposición, quien publicó las actas electorales mediante internet, afirmó que su candidato Edmundo Gonzales, fue el ganador por un amplio margen. No obstante, la sentencia con la que concluye la revisión de las elecciones, se realizó pública veintidós días después de que el propio Maduro solicitara este proceso.