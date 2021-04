José Vega Antonio dio positivo para COVID-19

El candidato presidencial por Unión por el Perú, José Vega Antonio, informó que salió positivo con el coronavirus covid-19, luego de que le confirmaran una prueba que se efectuó cuando se encontraba en la ciudad de Huaraz (Áncash).

En ese sentido indicó que se trasladó a Lima, tomando todas las previsiones del caso, y se encuentra en su domicilio aislado y con medicamentos.

“Ayer me encontraba en la ciudad de Huaraz y en la medida en que tenía fiebre y sufrí de una descompensación me tomé una prueba y al mediodía me confirmaron que salí positivo“, manifestó en declaraciones a RPP.

Vega precisó que este contagio se produjo luego de participar en una campaña donde tuvo que visitar diversas regiones del país y aunque tomó todas las medidas de bioseguridad, igual se contagió.