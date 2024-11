Jorge Luna revela cómo conoció a Paul McCartney

Durante su visita a Argentina, el comediante Jorge Luna compartió una divertida anécdota sobre su encuentro accidental con Paul McCartney

Durante su reciente visita a Argentina, el comediante Jorge Luna compartió en su programa Hablando Huevadas una divertida anécdota que involucró al legendario músico Paul McCartney. Luna, quien se hospedaba en un lujoso hotel en el país sudamericano, coincidió con el exBeatle, quien estaba en Argentina para un concierto.

Luna explicó que, pese a ser un hotel de alta categoría, no recibió el trato que esperaba. Mientras intentaba salir a explorar, se topó con un grupo de personas elegantes que bloqueaban la salida. Al intentar abrirse paso, su presencia fue ignorada por los hombres de traje, lo que lo llevó a intervenir físicamente.

Lee también:

Visita inesperada

«Primero hice el ademán para que me vieran, pero nadie se movió. Entonces, metí mi mano entre dos de ellos, y me sacaron y me llevaron a otra puerta”, relató Luna entre risas. En medio de la confusión, una empleada del hotel intervino, revelándole que el tumulto se debía a la presencia de Paul McCartney en el lugar.

Entre risas, Luna comentó que desconocía que McCartney estaba en el mismo hotel y contó la historia con humor, reflejando una experiencia inesperada en su viaje a Argentina.