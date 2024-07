Jorge Fossati sobre Cueva: “Hicimos lo posible por recuperarlo”

Jorge Fossati, en conferencia de prensa, se refirió al rendimiento del mediocampista Christian Cueva en la Copa América.

Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, se refirió a la situación del volante Christian Cueva: “Christian es un caso especial, estaba sin club y lesionado. Tratamos de apoyarlo con tratamientos en España y en la Federación. Llegó justo para la Copa América, pero no estaba en condiciones óptimas”, explicó Fossati.

El entrenador subrayó el esfuerzo conjunto para rehabilitar a Cueva. “Lejos de arrepentirnos de ayudarlo, estamos agradecidos por haberlo intentado. Hicimos todo lo posible para recuperarlo para el fútbol peruano”, afirmó.

Fossati también abordó el incidente en una discoteca tras la eliminación en la Copa América. “Cada uno tiene su personalidad. No puedo juzgarlos por lo que hacen fuera de nuestras órdenes”, indicó. Además, enfatizó que durante la concentración no hubo problemas de disciplina. “En las semanas que estuvimos juntos, no tuvimos un solo problema de indisciplina de nadie”, aseguró.

El técnico aclaró que ahora Cueva está sano y listo para sumarse a un equipo. “La siguiente fase es que se una a un plantel y juegue, eso nosotros no se lo podemos dar. No podemos entrenarlo en la Videna por las renovaciones, y no es tarea de la Federación en este momento”, concluyó Fossati.

Sobre el desempeño de Cueva, Fossati señaló: “Nuestra parte está hecha. Él puso mucho esfuerzo para conseguirlo”. A pesar de las dificultades, el técnico destacó el crecimiento personal y profesional de Cueva. “Ha crecido y ha mejorado muchísimo. Ahora depende de él seguir adelante”.

Christian Cueva deberá encontrar un equipo que le brinde la continuidad necesaria para mantener su nivel competitivo de cara a las próximas eliminatorias. El técnico dejó claro que la responsabilidad de su futuro inmediato recae en el jugador y en el equipo que lo contrate.