Jorge Fossati resta responsabilidad a Cueva tras salida nocturna

El entrenador de la selección peruana dejó frases interesantes.

Jorge Fossati, director técnico de la blanquirroja, reconoció estar al tanto de cada uno de los movimientos de sus dirigidos. No obstante, desde su óptica personal, afirmó de que no existió algún caso de indisciplina en el conjunto nacional.

“Yo puedo tener mi opinión de lo que me parece que está bien y no está bien; pero cada uno tiene su personalidad”, dijo de esta manera el entrenador uruguayo tras los cuestionamientos relacionados a la salida nocturna de Christian Cueva nada más aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Todo esto ocurrió el día de hoy en horas de la tarde y luego del fracaso de la selección peruana en la Copa América 2024. Asimismo, el entrenador charrúa agregó lo siguiente: “En un grupo de personas y si viviéramos las mismas situaciones, estoy seguro que no todos demostrarían cómo se sienten interiormente de la misma manera, algunos reaccionamos de una manera, yo tengo mi manera de ser y pensar”, puntualizó Fossati.

Dejando de lado las polémicas, dejó en claro de que cualquier acción personal alejada a las indicaciones de la selección no cambiará en nada. “El plan seguirá siendo el mismo. No me voy a referir a ningún caso en especial cuando no están bajo nuestras órdenes, es lo que hace cada uno con su vida”, dijo de manera puntual y firme.

Además, aprovechó que estaba frente a los medios y dejó más puntos interesantes: “Ustedes que estuvieron allá saben que por ahí hay cosas muy privadas de la delegación que solo se enteran los que están adentro. Los eximo de ese porcentaje. De lo que vieron en las 4 semanas, no tuvimos un solo jugador indisciplinado. No es lo que yo diga, es lo que digan otras personas de la Federación Peruana de Fútbol, que pueden corroborar lo que estoy diciendo”, contextualizó.

Si bien es cierto, no fue ajeno a lo sucedido, sí se supo que el “flaco“ tomará en cuenta las medidas necesarias en caso una situación de tal magnitud se salga de control. Ante ello, no mencionó nombres propios, pero se puede interpretar quiénes son los señalados. “Obviamente que sí observamos como se comportan, no para juzgarlos como personas. Ahora, si llevan una vida que atenta contra su normal desenvolvimiento como profesionales, son cosas que nosotros tomaremos en cuenta”, afirmó Fossati con respecto a ello.

“Cueva llegó con lo justo a la Copa América”

El seleccionador de Perú, por otro lado, reconoció que el “10” llegó a las justas para disputar la Copa América luego de un demandante trabajo de recuperación en la Villa Deportiva Nacional, al que reconoció como logrado: “Fue todo un proceso que seguimos porque Christian no estaba en condiciones. En ese período tuvo propuestas; pero no estaba en condiciones de sumarse a ningún club porque su físico no estaba bien. Todo eso se fue solucionando y llegó muy al filo y como vieron, llegó a incorporarse a los entrenamientos del grupo”.

A toda esta versión, le sumó lo siguiente: “Siguió allá y por eso determinamos que hiciera parte del plantel. Todo ese período sí terminó cuando acabó la Copa América. Ahora está sano, está en condiciones de sumarse a algún plantel y por otra parte ni siquiera podemos ayudarlo demasiado o nada en estos días, porque la VIDENA está en reestructuración. Tampoco creo que sea algo que corresponda hoy a la Federación”, afirmó el charrúa.

Por último, el veterano estratega reconoció sentirse tranquilo consigo mismo por haber relacionado una labor humana tratando de recuperar a Cueva. “Pusimos todo de nuestro lado y él también para tratar de rescatar a un jugador especial que vivía un momento totalmente malo con el afán de recuperarlo para el fútbol peruano. Nuestra parte está hecha. Lejos de arrepentirnos de haberlo ayudado, estamos agradecidos con Dios de que nos haya puesto en el camino y que lo hayamos intentado, por lo menos”, concluyó Fossati.

De esta manera, el director técnico de la bicolor aclaró todo lo necesario en la rueda de prensa y ahora se mentaliza para lo que viene en Setiembre de cara al reinicio de las Eliminatorias al mundial de Norteamérica 2026.