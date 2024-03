Jefferson Farfán recordó cuando Gareca “limpió” jugadores de la selección

Farfán reveló la razón por la que el ‘Tigre’ no lo llevó a la Copa América Centenario con la selección peruana

Cuando Ricardo Gareca asumió el mando de la selección peruana, sorprendió al prescindir de jugadores que no estaban en su mejor momento competitivo, aunque habían sido convocados en procesos anteriores debido a su nivel. Durante la preparación para la Copa América 2016, el ‘Tigre’ decidió no incluir en su delegación a Jefferson Farfán, uno de los históricos del equipo nacional.

En una edición reciente del programa ‘Enfocados’, Farfán confirmó la razón detrás de la decisión del comando técnico de no convocarlo para dicho certamen continental. Además, reveló su reacción al enterarse de la decisión del estratega argentino.

“Me llamó a su sala y me dijo que no me iba a llevar: ‘No estás bien al 100%’. Se me cayeron las lágrimas y le dije: ‘lléveme’. Se cerraba. Jugador que no estaba bien, con Gareca no jugaba. Por el ‘profe’ me quito el sombrero. Te enseñaba que debes estar 100% para jugar. Nos cambió el chip a muchos jugadores”, indicó Farfán.

Eventualmente, Farfán regresó al equipo nacional bajo la dirección de Ricardo Gareca y fue una pieza fundamental en la campaña para clasificar al Mundial de Rusia 2018. Anotó uno de los dos goles en la victoria ante Nueva Zelanda en el repechaje.

¿Qué referentes de la selección peruana dejó fuera Ricardo Gareca dejó fuera para la Copa América Centenario?

El ‘Tigre’ asumió el mando de Perú en 2015 y realizó cambios importantes para revertir la situación, ya que el equipo no había clasificado a una Copa del Mundo en 36 años. Así, dejó fuera de su lista para la Copa América Centenario a varios referentes de la ‘blanquirroja’, incluyendo a Farfán, Rinaldo Cruzado, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Luis Advíncula, André Carrillo, Carlos Zambrano, entre otros, que no aparecieron en la preconvocatoria de 40 deportistas para el certamen de Conmebol celebrado en Estados Unidos.

¿Cómo le fue a Perú en la Copa América Centenario?

Perú clasificó primero del Grupo B, superando a Ecuador y eliminando a Brasil. En los cuartos de final, la 'Bicolor' cayó en penales ante Colombia tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.