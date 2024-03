Canal confirmado para ver el amistoso Perú vs. Nicaragua

Revisa el canal que transmitirá en señal abierta el debut de Jorge Fossati con la selección peruana

La selección peruana está a punto de iniciar un nuevo proceso. Tras la destitución de Juan Reynoso, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) eligió a Jorge Fossati como el nuevo entrenador para revertir los malos resultados en las Eliminatorias 2026 y conseguir una buena participación en la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos. En ese contexto, la Bicolor ha programado dos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana, respectivamente.

Para los compromisos frente a los combinados de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe del Fútbol (Concacaf), Fossati ha convocado a un total de 29 futbolistas, entre los que destacan la presencia de jugadores cómo Paolo Guerrero, Oliver Sonne y José Rivera.

¿Cuándo y a qué hora se jugará Perú vs. Nicaragua?

El duelo entre Perú y Nicaragua se llevará a cabo el viernes 22 de marzo de 2024 a las 8:30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. La transmisión del debut de Jorge Fossati en el Perú vs. Nicaragua estará a cargo de América Televisión (canales 04 y 704 en HD) en señal abierta para todo el público peruano. Otros canales que también transmitirán el amistoso de la selección peruana son ATV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). Todas estas televisoras tienen los derechos de la Blanquirroja para las eliminatorias. La transmisión del Perú vs. Nicaragua online se podrá ver a través de la plataforma de streaming América TV Go.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Perú vs. Nicaragua?

Los precios de las entradas para el duelo de fútbol Perú vs. Nicaragua son los siguientes:

Occidente: S/179 y S/149

Oriente: S/99

Sur y norte: S/49.

