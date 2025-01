Jean Ferrari revela que quería fichar a Trauco en el 2024

El administrador de Universitario de Deportes contestó a las palabras de Miguel Trauco, quien lamentó que su exclub no se comunicara con él para la Liga 1 2025.

Miguel Trauco reciente fichaje de Alianza Lima sigue generando repercusiones en su clásico rival, el lateral de la selección peruana y su fichaje al club intimo fue comentada en los medios ya que se sabe que Trauco es hincha de Universitario de deportes. Debido al gran recibimiento que tuvo por parte de la hinchada de Alianza Lima en la tarde blanquiazul, el administrador de Universitario de deportes se pronuncio al respecto del futbolista.

Jean Ferrari cuenta los motivos que no se concreto su fichaje en la temporada pasada, ya que el jugador culminaría su contrato Criciuma de Brasil.

«No, en realidad, nosotros tuvimos una comunicación hace mucho tiempo cuando él estaba jugando en Brasil y era muy complicado que pueda definir algo porque estaba con contrato. A partir de ahí, avanzamos cómo teníamos que hacerlo y, por esos momentos de fútbol, él termina su contrato con el equipo brasilero y nosotros ya habíamos cerrado las contrataciones. Así que, somos responsables con el manejo de nuestra parte financiera, que es básico para tener sostenibilidad en nuestra parte deportiva», manifestó para las cámaras de ‘Entre Bolas’.

«Está en todo su derecho y sí… nosotros no lo llamamos por eso que estoy mencionando. No es por un tema particular o puntual, nosotros ya habíamos contratado en ese sector. Nos hubiese encantado que en su momento venga, pero bueno, el fútbol está lleno de momentos y no calzó que podamos contar con él. Desearle lo mejor, es hincha de la ‘U’, no va a dejar de serlo. Es un excelente futbolista y este año lo tendremos de rival. Veremos qué pasa más adelante», concluyó el administrador de la U y conto porque no estuvo considerado como refuerzo de Fabian Bustos.

Miguel Trauco reafirmo su hinchaje de Universitario y conto si quiere regresar al club crema.«En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano. En este momento, cuando había una oportunidad de volver Universitario, no se comunicaron conmigo y eso me duele lógicamente», agregó.