Japón estrena basureros del anime ‘Attack on Titan’ para incentivar el reciclaje

Japón ha realizado una campaña con la franquicia ‘Attack on Titan’ para incentivar a las personas a botar los desperdicios en los botes de basura temáticos con los forma de titanes del famoso anime, además de motivar al reciclaje.

Estos basureros se encuentra ubicados cerca de máquinas de bebidas para botar la basura tradicional y aumentan áreas de reciclaje en la ciudad de Oita, lugar en donde nació Hajime Isayama, creador del reconocido manga.

Según el medio Kotaku, la empresa Coca-Cola colaboró con las autoridades de la ciudad de Oita para incorporar los basureros con forma de titanes para que los fans de ‘Attack on Titan’ constituyan un incentivo al reciclaje. Cabe mencionar, que estos botes son parte de un proyecto medioambiental llamado “Change for the Blue”.

En algunos botes se encuentra recordatorios en un letrero con Levi, personaje del anime, que le pide a las personas no desechar sus latas ni plásticos en algunos basureros.

Estos botes de basura en forma de titán se podrán encontrar hasta el 22 de noviembre en la ciudad de Oita, Japón.