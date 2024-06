Jackeline Salazar agradece a todos los que hicieron posible su liberación

Entre los detenidos por el secuestro, se encuentran dos familiares de la empresaria

La empresaria Jackeline Salazar rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo a quienes siguieron su caso y le brindaron apoyo tras ser rescatada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes que esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”, expresó Jackeline.

Lee también:

“Definitivamente, soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpenme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”, añadió.

Liberación de Jackeline Salazar

Durante el operativo de rescate se detuvo a cinco personas inicialmente, y ya son 15 los involucrados detenidos. Entre ellos se encuentran Luis Chaupis (‘Maldito Cheto’), Alfredo Tino (‘Cejón’), Bryan (‘Narizón’), Felícita Ortiz Ruiz, Jhonatan Manay Ortiz, Mireya Horna Pinazo, Maribel López Sánchez, y los familiares de la víctima Jesús Santos Victorio y Jesús Abraham Victorio Vallejos.

La División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri sostiene la hipótesis de que el chip de la línea desde donde se realizaron las llamadas de auxilio de Jackeline estaba registrado a nombre de la empresa del tío de la empresaria.

Además, se sospecha que un primo de Jackeline Salazar habría filtrado información a los secuestradores sobre quiénes en la familia podrían pagar el rescate y con qué recursos.