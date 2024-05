Ingeniera peruana Aracely Quispe destacada por la NASA en “Las Personas detrás de Webb”

Jóvenes estudiantes e investigadores se beneficiarán de la experiencia compartida por él en misiones de la NASA

El sitio web oficial del telescopio espacial James Webb de la NASA destacó la labor de la doctora Aracely Quispe, quien es parte del equipo de vuelo y operaciones. Este instrumento científico fue puesto en órbita a finales de 2021.

Desde la sección “Las Personas detrás de Webb” en el sitio web oficial de la NASA, se puede apreciar el reconocimiento a la ingeniera peruana Dra. Aracely Quispe.

“Un equipo talentoso que trabajó desde la etapa previa al lanzamiento, durante el lanzamiento, la puesta en órbita y actualmente en la adquisición de imágenes del telescopio. También quiero agradecer profundamente a los más de 10,000 participantes a lo largo de la historia de este megaproyecto, desde sus primeros pasos hasta la fecha actual. Mis compañeros de equipo y todos los que hicieron posible esta gran hazaña. Todos son parte esencial de este proyecto exitoso”, escribió Aracely Quispe en un mensaje en X.

La ingeniera peruana, presente en el Centro de Operaciones de Misión del Webb en Baltimore, recuerda sus inicios en el Lunar Reconnaissance Orbiter en la página web oficial del telescopio James Webb.

“Treinta minutos después de su lanzamiento, cuando tomamos el control, yo dirigía los comandos. Cuando escucho mi voz en los documentales sobre Webb, me emociono genuinamente. Me siento gratificada como peruana-americana y como mujer. Tuve una gran oportunidad de colaborar con nuestro equipo, la NASA y nuestros socios durante este evento histórico”, sostuvo en la reseña web.

Su meta es asistir a los estudiantes de posgrado en la realización de investigaciones científicas, al mismo tiempo que sigue compartiendo su sabiduría y experiencia en las misiones de la NASA, aseguró.

“Las carreras STEM contribuyen significativamente al desarrollo sostenible, previenen futuras pandemias y contrarrestan los desastres climáticos. Para mí, la educación es la mejor herramienta para capacitar a estudiantes de todos los orígenes para que exploren estas carreras”.

Este homenaje se suma al homenaje anterior otorgado por la Association of Universities for Research in Astronomy (AURA) al equipo de ingenieros, científicos y astrónomos de la NASA a principios de junio del año pasado se suma a este reconocimiento.

