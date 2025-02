INFINOX Reseñas: Características Clave, Potencial de Ganancias y Opiniones de los Clientes

INFINOX es un bróker online global que ha estado operando desde 2009. Aunque se enfoca principalmente en clientes B2B, también atiende a traders privados. El bróker está autorizado por la FSC y presta servicio a clientes en 15 países. Su equipo de gestión cuenta con una experiencia combinada de 100 años. En esta reseña, exploraremos los términos del bróker, sus plataformas y tipos de cuenta. Además, compartiremos reseñas de INFINOX y explicaremos cómo los individuos pueden usar esta plataforma para generar ingresos.

Términos de Trading

El servidor principal del bróker está ubicado en el Reino Unido, mientras que varios proxies están distribuidos en otras regiones. La plataforma de cada cliente se conecta a la opción más cercana para garantizar una ejecución rápida.

En el formulario de registro, cada nuevo cliente debe elegir una de las cuatro monedas: USD, GBP, EUR o AUD. Si un usuario desea cambiar a otra moneda más adelante o modificar su información personal, debe contactar con los operadores de soporte.

A los traders se les permite tener hasta 1000 órdenes abiertas a la vez. Los lotes comienzan en 0.01. Todos los tipos de cuenta admiten trading automatizado con la ayuda de Expert Advisors. Además, INFINOX ofrece otras herramientas útiles para su audiencia. Por ejemplo, quienes operan con acciones pueden consultar el Calendario de Pagos de Dividendos y el Calendario de Acciones Corporativas. Existen páginas dedicadas con noticias económicas, materiales de investigación y análisis de mercado que facilitan el trading.

El bróker ofrece la opción de prestar dinero a usuarios con presupuestos limitados. Es común encontrar una reseña de INFINOX Forex que menciona apalancamiento de hasta 1:1000. Sin embargo, para otras clases de activos, el apalancamiento es generalmente más bajo, comenzando en 1:20 para materias primas.

INFINOX mantiene los fondos de sus clientes en cuentas segregadas para mitigar riesgos. Además, el bróker ofrece protección contra saldo negativo; para utilizarla, el cliente debe contactar con el departamento de soporte.

No hay tarifa por inactividad para los clientes que tomen un descanso del trading. Si una persona no usa los servicios del bróker durante tres meses y no queda dinero en su saldo, su cuenta será archivada.

Plataformas de Trading

Cuando se habla de pros y contras de INFINOX, algunos revisores mencionan que el bróker no tiene una plataforma de trading personalizada. En su lugar, ofrece acceso a dos versiones de MetaTrader, una de las soluciones líderes en su nicho.

MT4: Más lento y con un número limitado de activos, pero con una base de usuarios más grande.

MT5: Proporciona más instrumentos y asegura una ejecución más rápida.

Además, existe la aplicación móvil IX Social, que proporciona un inicio fácil para principiantes. Sus usuarios pueden copiar las operaciones de expertos, quienes son clasificados en un ranking según su rendimiento. Los seguidores pueden aprender los conceptos básicos con registros en vivo y foros de discusión.

Registro y Verificación

INFINOX permite a cada cliente registrar un máximo de 10 cuentas, todas vinculadas al mismo correo electrónico. Siempre que el cliente lo desee, puede transferir dinero entre sus cuentas y desde otras cuentas que pueda tener en otros brókers hacia INFINOX.

El bróker admite tres formas de titularidad de cuenta:

Individual

Corporativa

Conjunta (puede ser útil para parejas o socios comerciales que quieran administrar sus fondos juntos).

INFINOX ofrece dos variedades de cuenta con diferentes términos y fuentes de liquidez:

STP: Sin comisiones, pero con spreads desde 0.9.

ECN: Con comisiones desde 7 unidades monetarias, pero con spreads más lucrativos desde 0.2.

Independientemente de si el usuario prefiere la cuenta STP o ECN, se recomienda comenzar con una cuenta demo gratuita, válida por un mes. Esto permite a los clientes probar diferentes estrategias y activos sin gastar ni ganar dinero real.

Los clientes musulmanes pueden solicitar acceso a cuentas sin swaps. Se les puede pedir que proporcionen documentación oficial de su mezquita como prueba de fe, y los representantes del bróker revisarán sus perfiles de trading.

Además de operar por sí mismos, los usuarios pueden abrir cuentas PAMM y MAM en INFINOX. Esto les permite gestionar fondos en nombre de sus clientes para generar beneficios para todas las partes involucradas. Las personas que confían su dinero a traders experimentados pueden monitorear sus actividades a través de una interfaz práctica que garantiza transparencia.

Depósito y Retiro de Fondos

El bróker admite depósitos a través de diversos métodos de pago, incluyendo tarjetas bancarias, transferencias, monederos digitales y criptomonedas. Sin embargo, todos los métodos de pago deben estar a nombre del trader, ya que no se permiten depósitos desde fuentes de terceros. Si un usuario registra una cuenta en INFINOX con una dirección de correo electrónico diferente a la vinculada a su monedero digital, esto no causará problemas.

Los clientes pueden realizar cualquier número de depósitos y retiros por día, sin restricciones en los montos máximos de transacción. El depósito mínimo aceptado es de 50 USD o su equivalente en otra moneda. En la mayoría de los casos, los fondos se acreditan en el saldo de trading sin demoras. Además, INFINOX no cobra tarifas por depósitos.

Antes de solicitar un retiro por primera vez, el cliente debe verificar su identidad. Para ello, solo necesita enviar dos documentos al departamento de perfiles:

Un documento de identidad (DNI, pasaporte o licencia de conducir)

Una factura de servicios (agua, electricidad, internet, etc.)

El moderador revisará los documentos en unas pocas horas. Si el usuario tiene varias cuentas en INFINOX, solo deberá completar este proceso una vez. La verificación puede demorar hasta un día hábil.

El tiempo total para recibir los fondos puede tardar hasta 5 días, dependiendo del proveedor de pago seleccionado. Además, los retiros pueden incluir una tarifa de 15 USD si el usuario los solicita a través de Neteller, Skrill o transferencia bancaria más de una vez al mes.

IXO Prime

INFINOX colabora activamente con clientes institucionales, como empresas del sector de tecnologías financieras, gestores de fondos y otros brókers. Cada uno de ellos puede beneficiarse de los servicios personalizados de IXO Prime.

Las empresas pueden solicitar soluciones tecnológicas y liquidez multi-activo a través de una conexión API.

En particular, INFINOX ofrece herramientas avanzadas para la gestión de riesgos, permitiendo a los usuarios monitorear su rendimiento en tiempo real y evaluar con mayor precisión las posibles consecuencias de sus decisiones.

Otra herramienta altamente demandada es el IXO Position Keeper, que permite a los clientes institucionales supervisar las actividades de trading de sus clientes sin intervención manual.

IX Partners

Además del trading, los usuarios pueden ganar dinero con INFINOX ayudando a expandir su audiencia. A través del programa IX Partners, pueden convertirse en:

Introducing Brokers (IBs): Pueden ganar hasta 20 USD por lote operado.

Afiliados: Pueden recibir hasta 1200 USD por cada cliente referido.

El sitio web de INFINOX ofrece una calculadora de ingresos, que permite a los socios potenciales estimar sus ganancias aproximadas antes de unirse al programa.

Las condiciones de colaboración son flexibles tanto para IBs como afiliados. Los retiros se procesan en 24 horas y pueden realizarse mediante múltiples sistemas de pago.

Cada socio cuenta con la asistencia gratuita de consultores experimentados, quienes les proporcionan información y materiales promocionales.

Además, IBs y afiliados tienen acceso a un portal de análisis, donde pueden monitorear los resultados de su actividad. Un equipo especializado les ayuda a retener clientes y aumentar conversiones, maximizando su potencial de ganancias.

Consultas e Información Útil

El sitio web de INFINOX cuenta con una sección de preguntas frecuentes (FAQ) informativa. Allí, los nuevos clientes pueden encontrar respuestas claras y concisas sobre temas como:

Apertura y financiación de una cuenta

Trading y estrategias de inversión

Uso de plataformas e instrumentos

El equipo de soporte de INFINOX está disponible 24/7 y ofrece asistencia en más de 15 idiomas. Los clientes pueden comunicarse con ellos a través de:

Chat en vivo

Correo electrónico: support@infinox.com

Formulario web

Además, el equipo de soporte responde a comentarios y mensajes privados en redes sociales. En general, la calidad del servicio de atención al cliente es fiable y eficiente en todos los canales de comunicación.

Opiniones de los Clientes

Las reseñas sobre INFINOX en diversas plataformas suelen destacar detalles adicionales importantes.

En algunas regiones, la marca INFINOX puede no ser muy conocida. Sin embargo, a nivel global, el bróker goza de un amplio reconocimiento y una reputación consolidada dentro del sector financiero.

Ningún bróker es perfecto, e INFINOX no es la excepción. Es posible encontrar pequeños inconvenientes, como problemas ocasionales durante el registro.

La buena noticia es que estos desafíos solo ocurren una vez, y después de superarlos, la experiencia de usuario suele ser fluida y sin complicaciones.

Sin embargo, los problemas de registro no parecen ser frecuentes. Según la experiencia de otros clientes, el proceso de incorporación es rápido y sencillo.

Mientras que algunos brókers no permiten a sus clientes cancelar retiros, INFINOX sí lo permite.

La cancelación manual no está disponible en el área de cliente, pero el usuario puede contactar con el soporte para solicitar ayuda.

La funcionalidad de copy-trading en IX Social es amplia y flexible. Ni los expertos ni sus seguidores están obligados a limitarse a una sola estrategia.

En general, la opinión de los usuarios sobre la plataforma de trading de INFINOX es positiva. Los traders de diversas regiones y con estrategias de generación de ingresos variadas destacan sus ventajas y funcionalidades.

Conclusión

INFINOX se destaca como una opción sólida para los traders online. El bróker ofrece soluciones tecnológicas avanzadas y acceso a pools de liquidez para clientes institucionales, mientras que los traders privados pueden aprender los fundamentos y generar sus primeras ganancias utilizando la aplicación móvil IX Social, diseñada para principiantes.

La mayoría de las reseñas de INFINOX resaltan la satisfacción de los clientes, y su licencia FSC refuerza su credibilidad y confiabilidad.