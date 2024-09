Hoy vence plazo para reforma de pensiones

Hoy se vence el plazo para que la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgue la reforma de pensiones aprobada por el Congreso y que ha venido siendo cuestionada por diversos gremios de jubilados que consideran que solo beneficia a las AFP en desmedro de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Si esta aprobación no se diera, se abriría el siguiente panorama, según señaló el economista Elmer Cuba.

“Supongamos que la ley no se promulga y no hacemos nada. Actualmente, solo está cubierto el 50% de los mayores de 65 años. Y de ese total, 50% es de la ONP y la otra mitad de Pensión 65, que es un subsidio de 125 soles mensuales. Esa es la realidad. Estás dejando de lado a la mitad de la población, y los que tienen la suerte de ser formales y aportar al sector privado, están retirando todo a los 65 años (ley del 95.5%), no tienen pensión. Hemos destruido el sistema de pensiones. Con esta norma se comienza a reconstruir este sistema en la línea correcta. Es un acierto por donde se le mire”, dijo.

Leer también [Inversión privada se estanca y restringe el potencial del PBI]

Por su parte, Marco Vinelli, economista y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad ESAN, afirmó que el Poder Ejecutivo debe promulgar la ley, esta representaría un mayor costo para el Estado. Incluso, le otorga herramientas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mantener el equilibrio fiscal.

“Es importante promulgar la reforma de pensiones ahora, porque si no se hace, más adelante va a ser más caro para el Estado, que deberá gastar más para cubrir al 100% de los jubilados. Esta es la gran oportunidad que está dando el Congreso de la República para hacer que todos los adultos mayores tengan una pensión y sin un alto costo para el erario nacional”, indicó.