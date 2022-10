Horarios de los servicios de transporte público para este domingo

El servicio de transporte público durante el domingo 2 de octubre, día central de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 será reforzado, a fin de facilitar a los limeños y chalacos el cumplimiento de su deber cívico, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El servicio de transporte regular atenderá desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, con toda su flota habilitada. Por su parte, el Metropolitano brindará los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m, y el Expreso 4 desde las 6:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

De igual forma, se pondrán en operación 108 buses, es decir, mayor flota que otros domingos, y las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11p.m. reforzando su servicio con mayor cantidad de buses. Los corredores complementarios atenderán desde las 5:00 a.m.a 10:30 p.m., con un intervalo de paso de trenes de 5 a 15 minutos, lo cual dependerá de la franja horaria.