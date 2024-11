‘Hermanísimo’ quiere cambiar de abogado

El abogado penalista Humberto Abanto desistió de asumir la defensa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, debido a que el juzgado a cargo solicitó que para hacer efectivo el cambio debe presentarse personalmente el investigado.

«Presentamos el escrito (para asumir la defensa) y el juzgado nos pidió que el señor Nicanor Boluarte ratificara personalmente esa designación. Nosotros no vamos a permitir que se quede sin defensa, dado que su solicitud es imposible. Nosotros desistimos de asumir la defensa y se mantiene como abogado el doctor Luis Vivanco, quien, dicho sea de paso, puede hacer esta defensa con absoluta solvencia, porque es uno de los mejores abogados que hay en Lima«, dijo

«Como no se va a poder obtener (una presencia personal), el señor Vivanco debe mantenerse en la defensa. Además, repito que Luis Vivanco tiene las cualidades suficientes y yo no haría nada que él no podría hacer», agregó.

Como se recuerda, el hermano de la mandataria se encuentra no habido tras la decisión del Poder Judicial de ordenar 36 meses de prisión preventiva en su contra.