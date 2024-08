Héctor Chumpitaz: “Chale no es grande, es grandazo”

“Chumpi”, participó durante la presentación de la campaña solidaria que se realizó a fin de recaudar fondos para el estado de salud del “Niño terrible”.

El exfutbolista y técnico de Universitario de Deportes Roberto Chale, emprendió una campaña titulada “Volveré por la puerta grande” liderada por su hija Alexandra. Dicha iniciativa, tiene como objetivo principal recaudar fondos a fin de cubrir los gastos médicos de la clínica, en donde el “Niño Terrible” permanece internado desde hace más de tres meses.

Cabe señalar, que el exjugador de la selección peruana, se encuentra enfrentando un delicado estado de salud que requiere atención médica constante y tras esta situación, sus familiares han decidido requerir el apoyo de la comunidad deportiva y de la sociedad.

Mediante la conferencia de prensa que fue realizada en el Coliseo Chamochumbi de Magdalena y organizada por la Municipalidad del mencionado distrito, llegaron diversos personajes como José Fernández, Héctor Chumpitaz, Eusebio Acasuzo, José “Puma” Carranza y Luis “Cuto” Guadalupe.

Asimismo, el “Capitán de América”, dialogó con los medios de comunicación y se evidenció bastante afectado debido a la situación en la que se encuentra uno de sus grandes amigos, que el mundo futbolístico le otorgó. Ante ello, comentó una experiencia que vivió junto a él durante su etapa en Universitario de Deportes.

“Chale no es grande, es grandazo. Él llegó a Universitario un mes antes que yo con “Lucho” La Fuente y cuando llegué, me hizo padrino, no sé si para que lo haga jugar o porque era lo que quería. Eso nos sirvió de mucho, porque el equipo tuvo una mezcla de experiencia y juventud”, indicó tras una entrevista.