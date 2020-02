Hay Don ‘Goyo’ para rato

En Universitario de Deportes se viven aires de incertidumbre por la entrada de la nueva administración de Carlos Moreno al club y mucho se ha hablado de la continuidad de Gregorio Pérez como director técnico del equipo. Después de varios días, el entrenador se animó a hablar del tema y a revelar la decisión que ha tomado respecto a este cambio de timonel en el cuadro crema.

DT de la ‘U dijo que solo se preocupa por el equipo y no de temas dirigenciales

El entrenador de Universitario de Deportes habló del tema en conferencia de prensa, pero le puso paños fríos. Su principal preocupación es el equipo. “Tuvimos una reunión de camaradería con la gente del club pero no hablé nada sobre el tema y ni pregunto”, dijo el DT en Campo Mar.

“Yo no hablo con nadie”, señaló cuando le consultaron si se puso en contacto con la nueva administración. “De aquí yo me voy a mi casa y de mi casa aquí. Quiero estar ajeno a todo eso porque mi mente tiene que estar en el equipo. No nos puede desviar nada. Estoy muy tranquilo, enfocado en lo del sábado, el tiempo dirá que irá a pasar”, agregó.

“De que yo esté a gusto aquí y quiera seguir no depende de mí. Yo me dedico a trabajar, darle lo mejor al club. Esperaremos qué es lo que va a acontecer. No hay nada ni nadie que nos saque del foco del partido del sábado”, fueron la palabras de Gregorio Pérez.