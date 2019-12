Hay 20 mil millones para pagar todo a fonavistas

El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2020 no incluye a los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque esa deuda es ajena a los recursos anuales y ya existen los fondos necesarios para cumplir con el pago total a los fonavistas.

Ese fondo está en bancos y otras entidades para cumplir con el pago desde enero

Según Andrés Alcántara, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), los fondos para cumplir con los miles de aportantes llegan a unos S/ 20 mil millones de soles.

“Lo que se ha calculado de la deuda total son unos S/ 20 mil millones, que el gobierno sí tiene. Tenemos plata en el Fondo Mi Vivienda, cerca de S/ 7 mil 700 millones. Las obras de agua y luz, se puede contribuir en unos S/ 4 mil millones. En el Banco de Materiales hay bastante y hace poco se recuperó unos S/ 3 mil 300 millones. El dinero que nos debe ya está en los bancos y otras entidades a nombre de la Comisión Ad Hoc. No afecta el presupuesto general anual del 2020”, manifestó.

Explicó que el tema del Fonavi no ha sido incluido en la ley de presupuesto anual y lo que debería hacer el gobierno es presentar el presupuesto que tiene de esta deuda social y comenzar a pagar el total de acuerdo a los nuevos montos que llegan a unos 20 mil soles por persona.

“Queremos pedir un cambio constitucional para que las autoridades que no cumplan con un mandato supremo, referéndum o dictados por grandes entidades, como el Tribunal Constitucional, sean retirados del cargo o vacados, no solo para este presidente, sino para las demás autoridades que siguen. Si el pueblo elige a un mandatario, y si este no cumple con la ley que beneficia a las personas, está faltando a la confianza que depositan en él”, reclamó Alcántara.

¿Cuánto tiempo se aportó al Fonavi?

El valor de un Periodo de Aporte es el valor fijo, en Nuevos Soles, que se asigna a cada periodo mensual de aporte al FONAVI, realizado por el trabajador entre julio de 1979 y agosto de 1998. El monto a devolver a cada Fonavista será el valor de un Periodo de Aporte multiplicado por la cantidad de meses aportados.

A ese monto se le tiene que agregar los intereses actualizados.

Más de un millón

Con el pago de la lista 19, se ha llegado a 1,084,598 fonavistas que han cobrado. Ese es el número de aportantes entre los que se debe dividir los 20 mil millones de soles.